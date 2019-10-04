Азербайджан и Россия активно взаимодействуют в рамках международных организаций и поддерживают друг друга в самых важных вопросах.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, во время выступления на пленарной сессии XVI ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

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