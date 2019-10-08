Интервью Day.Az с международным экспертом, профессором Сабахудином Хаджиаличем.

Азербайджан - очень удобная платформа для регионального сотрудничества. Я не вижу других стран в Евразии, кроме Азербайджана и Казахстана, имеющих такие возможности. Азербайджан должен продолжать такие открытые политические контакты: это очень важно, прежде всего с геостратегической точки зрения. Я бы добавил к перечисленному еще Китай. Хотя контакты между Азербайджаном и КНР, насколько мне известно, существуют. Азербайджан является примером того, что я обычно называю "больше общения, меньше конфликтов".

Еще одна старая поговорка гласит: "Пусть ваши друзья будут рядом, а враги еще ближе". С геополитической и геостратегической точки зрения это самое важное. Почему? Потому что никто не знает, кто будет следующим врагом. Интересы меняют дружбу, и мир показал в прошлом, XX веке, что сегодняшние друзья - это завтрашние враги. Однако самое главное - это азербайджанская культура, открытая миру, и вызовы, которые ставит перед вашей страной мировая политика.

Что касается конкретно отношений Азербайджана и США, то в мае этого года губернатор штата Небраска Пит Рикетс подписал официальную декларацию о провозглашении 28 мая Днем Азербайджана. Такой шаг многое говорит об отношениях между США и Азербайджаном. Кроме того, президенты США часто контактируют с Баку и открыто приветствуют сильный и развитый Азербайджан.

И наконец, нужно сказать об активной внешней политике Азербайджана. Азербайджанских послов можно увидеть не только на местных вечеринках со знаменитостями в стране пребывания, как дипломатов из некоторых других стран. Азербайджанские дипломаты представляют страну в плане привлечения иностранных инвестиций, изъяснения ее внешней политики. И потому Азербайджан воспринимается как новый фактор международных политических договоренностей XXI века.

Если говорить прямо, Южный Кавказ для США важен, но не представляет жизненного интереса. Главные цели - это сохранение региональной стабильности, предотвращение возобновления замороженных конфликтов и, самое главное, поддержка демократических изменений и лучшего управления. Конечно, подразумевается также международная интеграция Армении, Азербайджана и Грузии.

Миром движет экономика, природные ресурсы и геостратегическое расположение являются здесь наиболее важными.

Что касается замороженного нагорно-карабахского конфликта, думаю, что инициатива должна исходить от азербайджанской стороны. Азербайджан должен попытаться вместе с ЕС проводить встречи и искать наиболее приемлемое решение для всех.

Отношения Азербайджана и США делают стабильными общие ценности и интересы, а также стратегическое партнерство.

Позвольте мне процитировать. Президент Дональд Трамп в своем письме Президенту Ильхаму Алиеву в мае 2017 года отметил: "Азербайджан - ценный партнер Соединенных Штатов Америки. Ведя совместными усилиями борьбу с терроризмом, мы работаем для укрепления глобальной безопасности. Мы рядом с азербайджанским народом и привержены укреплению отношений посредством диалога в областях безопасности, экономического сотрудничества и демократических принципов".

С моей точки зрения, возможности, которые предлагает Азербайджан - это также энергетическая диверсификация, стратегическое соседство с Турцией. И Азербайджан, и Турция являются близкими друзьями США.

Важно также, что Азербайджан - мусульманская страна, в то же время проводящая светскую, мультикультуральную политику. Я говорил об этом еще в декабре 2018 года на научной конференции в Сараево.

Для США имеет значение и то, что Азербайджан понимает значимость культуры и спорта и оказывает этим сферам мощную государственную поддержку.

Говорить о лобби очень сложно, потому что оно изменчиво в зависимости от знаний, силы и информированности лоббистов. Я сам не люблю лоббистов, но в этом поляризованном мире без них не обойтись. Никто не может причинить мне боль, если я не позволю ему/ей сделать это. Армянское лобби не может навредить хорошей, открытой и прямой политике. Вам просто нужно иметь лобби и отвечать незамедлительно на любую провокацию с другой стороны. Есть такое понятие, как "позитивные манипуляции", когда вы в школе ведете детей к своей цели как учитель. Здесь то же самое. Очень просто: ваш лоббист должен определить слабые стороны другой стороны и хорошие моменты - с вашей стороны, и привести мир к пониманию этих различий. В позитивном ключе, без оскорблений. Просто правда и ничего кроме.

Камнем преткновения в отношениях Азербайджана и США остается 907-я поправка к Закону о поддержке свободы. Но я думаю, что все идет к его отмене. Медленно, постепенно, но отмена обязательно будет. Я более чем уверен, что при следующем президенте США, с 2020 по 2024 год это произойдет. Почему? Азербайджан - это образец страны, которую очень хорошо понимают в американском обществе, страны, которая добилась множества реальных перемен на пути к реальной демократии. Это реальное понимание будущего во имя всеобщего блага внутри страны и за ее пределами. Демократия это процесс, и Азербайджан находится на очень хорошей стадии этого пути.

Азербайджан может стать маяком для стран Евразии. Просто продолжайте развиваться в этом направлении. Пока что могу сказать, что вы проделали отличную работу.

Лейла Таривердиева