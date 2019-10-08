https://news.day.az/politics/1163886.html Арзу Нагиев: Каждый чиновник, должен извлечь выводы и работать адекватно реформам, идущим в стране
Арзу Нагиев: Каждый чиновник, должен извлечь выводы и работать адекватно реформам, идущим в стране
Назначение нового премьер-министра Азербайджана является предостережением чиновникам.
Как передает Day.Az, об этом сказал во вторник Trend политолог Арзу Нагиев.
По его мнению, каждый чиновник, сделав выводы из этого предостережения, должен содействовать осуществляемым в стране реформам, работать адекватно
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