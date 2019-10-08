Назначение нового премьер-министра Азербайджана является предостережением чиновникам.

Как передает Day.Az, об этом сказал во вторник Trend политолог Арзу Нагиев.

По его мнению, каждый чиновник, сделав выводы из этого предостережения, должен содействовать осуществляемым в стране реформам, работать адекватно

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