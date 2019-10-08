https://news.day.az/politics/1163984.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли приглашение семьи шехидов на свадьбу
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли приглашение семьи шехидов на свадьбу
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли приглашение семьи шехидов на свадьбу
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре