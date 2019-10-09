9 октября премьер-министр Грузии Георгий Гахария, прибыв в Аллею почетного захоронения, почтил память архитектора и созидателя современного независимого Азербайджанского государства, великого лидера Гейдара Алиева, возложил венок к его могиле.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, была также почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой, возложены цветы на ее могилу.

Затем прибыв в Шехидляр хиябаны, гость почтил память сынов Родины, отдавших жизнь за свободу и независимость Азербайджана, возложил венок к мемориальному комплексу "Вечный огонь".