Пикет, проведенный ПНФА и "Нацсоветом" 8 октября перед зданием Бакинской городской ИВ, стал ярмаркой тщеславия настоящих лузеров, продувших все, что могли; которым нужен миф, доказывающий им самим, что они еще что-то значат.

Клоунада Али Керимли и софистика Джамиля Гасанлы, истерика Гюльтекин Гаджиевой и махрово-безграмотный анахронизм Тофика Ягублу так и не смогли превратить буффонаду в хоть какое-то подобие цивильной акции протеста.

Наоборот, центр Баку на два часа стал ареной оппозиционной клоунады и хаотических перемещений радикальных вигилантов, кричащих перед камерами, оскорбляющих полицейских и пытающихся походить на ярых поборников демократии.

Жалкое зрелище донельзя радикализованной кучки маргиналов, выступивших с многочисленными требованиями и сами не ведающих, что творят.

Новая тактика Керимли: "москитный митинг"

Демонстрация, также манифестация - массовое шествие как публичное выражение общественно-политических настроений. Пикетирование же - форма публичного выражения мнений, осуществляемого без передвижения и использования звукоусиливающих технических средств путём размещения у пикетируемого объекта одного или более граждан, использующих плакаты, транспаранты и иные средства наглядной агитации.

А также пикет - группа людей, выступающая для выражения какого-либо протеста.

8 октября ПНФА и коматозный политический карлик, гордо именующий себя "Национальный Совет Демократических Сил" ("Нацсовет"), решили провести пикет перед зданием Бакинской городской исполнительной власти.

По окончании согласованного с ИВ города Баку пикета была зачитана резолюция. Пикет проводился с требованием разрешения проведения акций на центральных площадях города.

Но до начала пикета небезызвестный Фуад Гахраманлы, бывший заместитель Али Керимли, начал созывать верных фронтистов, а точнее, ватагу неуправляемых и все время гневно кричащих людей, следовать за ним по центральным улицам.

Абьюзер, известный садистским отношением к жене и двум дочерям, настоящий люмпен Фуад Гахраманлы, оставаясь верным своей маргинальной сущности, реализовывал план А.Керимли, предусматривающий проведение "москитного митинга".

Практика "москитного митинга" давно известна: толпа протестующих распадается на множество групп и эти группы растекаются по центральным улицам города, превращаясь в самодостаточные костяки для собирания новых членов акции. Сотрудникам правоохранительных органов приходится непросто: нужно отслеживать не только различные и множественные группы, но и чуть ли не каждого протестующего.

Избивавший жену и дочерей, так и не извинившийся за хамское, жестокое поведение в семье Ф.Гахраманлы непрерывно говорил со своим шефом Али Керимли, получал указания и четко следовал инструкциям, водя крикливую и начавшую бесноваться ватагу по улицам, чувствуя себя чуть ли не Моисеем, ведущим сынов Израиля к земле обетованной.

"Москитная" ватага радикалов пыталась создать ажиотаж перед началом акции, скандировала различные лозунги, тем самым доказывая, что целью этих людей было не выразить недовольства, а спровоцировать блюстителей порядка и создать проблемы.

Тем паче, что организаторы пикета были заранее приглашены в Главное управление полиции города Баку, где их предупредили по поводу лозунгов, которые будут звучать во время пикета и других вопросов. Но несмотря на это, они не выполнили законные требования при проведении пикета. То, что было совершено нападение на человека, стоявшего в стороне с плакатом "Народ с вами, господин президент Ильхам Алиев" - у него отобрали и разорвали этот плакат, - показывает, что эти люди деструктивны, нетерпимы и являются провокаторами, не признают никаких цивилизованных методов борьбы. Это показывает, что пикет носил провокационный характер.

Было грубо нарушено требование пункта V статьи 9 и пункта III статьи 12 закона "О свободе собраний" и, собравшись до согласованного времени проведения акции, Гахраманлы и его подпевалы стали призывать граждан присоединиться к незаконной акции под предлогом поддержки пикета, путем привлечения к мероприятию более 50 своих сторонников попытались выйти за пределы установленной территории и провести незаконное уличное шествие.

В результате движение транспорта на этой территории было парализовано, было создано препятствие свободному передвижению пешеходов, допущены грубость и другие незаконные действия в отношении окружающих людей.

Попытка уличного шествия, сопровождаемая нарушением общественного порядка, и противоправные действия участников акции были предотвращены.

Было сделано предупреждение 17 гражданам, которые собирались в разных местах раньше установленного для пикета времени и нарушали правовые нормы, составлены административные протоколы в отношении четырех человек. Также в суд будут направлены административные материалы, собранные в отношении 5 человек, которые, не подчинившись законным требованиям полиции, пытались провести шествие по улице, и будет дана правовая оценка действий еще одного участника пикета, находящегося в состоянии опьянения, у которого было обнаружено и изъято холодное оружие.

Естественно, что Али Керимли, Джамиль Гасанлы, Гюльтекин Гаджиева не пришли на акцию. Они предпочли наблюдать за происходящим со стороны.

Целью была провокация, отправив на пикет заранее обученных людей, а затем снять эти кадры и отправить в известные международные организации с сопроводительным воплем о трудной жизни оппозиции и давлении властей на оную.

Точнее, Али Керимли и другим фигурантам полудохлого оппозиционного лагеря необходимо поддерживать градус протеста, провоцировать власти на задержания (а как иначе реагировать на нарушения общественного порядка) и таким образом формировать все новые и новые поводы для протеста. Изначальный посыл про политическую борьбу ведь уже не работает.

И действительно, Али Керимли не находит сторонников, чтобы повести их на площадь, выделенную Исполнительной властью Баку в массиве Локбатан, не может организовать и нормально провести пикет из 50 человек, назначенный для сокрытия "синдрома истощения", который достиг патологического уровня.

У каждого гражданина, увидевшего попытки локальных групп создать противостояние вокруг территории, где был назначен пикет, проявить неуважение к проходящим мимо людям, к законным требованиям полиции, нетерпимость к думающим иначе людям, недопустимые действия после пикета, далекие от этики лозунги и другие подобные действия, возникает естественный вопрос: как могут быть ответственны за народ и государство "лидеры", не умеющие управлять собственной партией и пикетом, в котором должны были участвовать максимум 50 человек?

Облачная демократия проигравших, или Вялотекущий Али Керимли

Попытка ПНФА и "Нацсовета" превратить обычный, даже рутинный пикет перед зданием городской администрации в массовое шествие радикалов по центральным улицам Баку обернулась полным фиаско. Под ударом оказалась вся политическая система и конструкция отношений оппозиционного лагеря.

Несистемная, точнее, внесистемная оппозиция Азербайджана давно и прочно превратилась в хаотическое сборище противоположностей. Многие самозваные лидеры и руководители партий чувствуют себя именитыми героями, а свои структуры - истинными редутами, где они, оказывается, вот уже десятилетия мужественно и гордо, не щадя ничего и никого, сопротивляются нескончаемым вражеским атакам.

Враг же в этой смещенной системе координат, естественно, власть, то есть, "правящий режим". Ну, который, мол, так давит, душит, терзает, кромсает, сажает, топчет и вообще, творит злодеяния, непотребства, удушает демократию и гоняется за свободой.

В общем, по словам, точнее, истерическим крикам вождя ПНФА и блогуна Али Керимли, полный тонтон-макут и грустное бармалейство, оказывается.

Реалии же таковы, что оппозиционный лагерь местных борцунов за демократию на самом деле ни что иное, как отвратительная имитация демократии. В практическом смысле имитационная демократия - это система изощренного обмана граждан и внешних наблюдателей. Суть ее состоит в превращении оппозиционной деятельности из ключевого института представительной демократии в спектакль, все участники которого заранее знают и свою роль, и будущего победителя.

Изображать демократию удобнее с помощью несистемной оппозиции, и в керимлинской ПНФА верхушка радикалов тщательно соблюдает утвержденные за границей правила поведения. По сути, оппозиция из оппонента власти превратилась в крикливую кучку радикалов с черносотенной идеологией, чья судьба - проигрывать и смириться с этим, признавая результаты сфальсифицированной "политической борьбы". Поэтому несистемная оппозиция не может адекватно действовать, внятно и логично обосновать свои позиции, оттеняя достоинства сути оппозиции недостатками, оставаясь малозаметными, безынициативными, ругаясь с другими оппозиционерами и уклоняясь от реальной борьбы за власть.

Али Керимли и другие эндемические представители оппозиционной флоры и фауны, такие, как Джамиль Гасанлы, Гюльтекин Гаджиева, Тофик Ягублу, Ариф Гаджилы и т.д., несмотря на их кажущиеся непримиримость, революционность, жесткость, радикализм, готовы хоть сегодня продать и предать все, де-факто принять на себя обязательства никогда не идти на обострение ситуации и вообще, создавать власти поменьше проблем в обмен на определенные привилегии для себя лично.

Потому и нынешняя оппозиция упивается своей исключительностью и маргинальностью, демонстративно презирая законы логики, политической борьбы. Они не хотят и не могут достучаться до массового избирателя и, судя по реакции власти, получается это у них все хуже.

Такая облачная демократия в исполнении ПНФА и "Нацсовета", когда крикливая ватага требовала немедленного возвращения Карабаха, освобождения всех оккупированных армянами земель, поголовной выдачи детского пособия, увеличения зарплат и пенсий, разрешения провести митинги и шествия в центре города, окончательно решить проблему с безработицей, незамедлительно провести парламентские выборы.

Все вместе, сразу и как можно больше.

И это оппозиция?

Эльчин Алыоглу

Заместитель главного редактора Milli.Az

специально для Day.Az