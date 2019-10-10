https://news.day.az/politics/1164533.html Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Туркменистан - ФОТО 10 октября Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Туркменистан для участия в заседании Совета глав государств СНГ.
Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Туркменистан - ФОТО
10 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Туркменистан для участия в заседании Совета глав государств СНГ.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в международном аэропорту Ашгабада Президента Ильхама Алиева встречали руководитель аппарата председателя Исполнительного комитета - исполнительного секретаря СНГ Сергей Бурутин, заместитель председателя Кабинета Министров Туркменистана Эсенмурад Оразгельдыев и другие высокопоставленные лица.
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