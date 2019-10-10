10 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Туркменистан для участия в заседании Совета глав государств СНГ.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в международном аэропорту Ашгабада Президента Ильхама Алиева встречали руководитель аппарата председателя Исполнительного комитета - исполнительного секретаря СНГ Сергей Бурутин, заместитель председателя Кабинета Министров Туркменистана Эсенмурад Оразгельдыев и другие высокопоставленные лица.