Если Карабах - это Азербайджан, то его передача армянам невозможна. Высказывание этого факта не может повлиять на процесс переговоров.

Об этом в ходе "круглого стола" на тему ""Карабах - это Азербайджан!". Перспективы урегулирования конфликта" сказал вице-премьер, зампредседателя - исполнительный секретарь правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Али Ахмедов, передает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

Он отметил, что "Карабах - это Азербайджан" уже стало лозунгом, и его отголоски достаточно громки.

"Это - большой вызов для каждого гражданина. Это должно восприниматься как идея, сплачивающая вокруг себя народ. Но национальную идею нельзя превращать в организацию, это - может создать возможности для перетекания идеи в совсем другое направление. Эта идея Президента должна восприниматься именно как национальная идея", - сказал вице-премьер.

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