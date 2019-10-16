Когда известный телеведущий Михаил Ширвиндт снимал свою передачу о путешествиях в Армении, ему довелось увидеть и услышать там много "интересного". В частности, он узнал, что баскетбол, например, изобрели армяне. Есть там скала с дырочками, в которые надо попасть камнем. Попадешь - желание сбудется, не попадешь - уж извини. "Так зарождался баскетбол", - рассказывает Ширвиндту его собеседник по сюжету. "А, то есть и баскетбол у нас армяне изобрели", - со сдержанной иронией говорит телеведущий. "Конечно", - подтверждает армянин.

Для информации - родиной баскетбола являются США...

Болезнь присваивать все, что популярно, о ком и о чем говорят, это давняя и даже древняя армянская традиция. Прикарманивая чужое, армянство дошло до наших дней в статусе чуть ли не прородителя человечества и источника всей человеческой мудрости.

Российский сайт cyrillitsa.ru разместил статью, автор которой поразмышлял о том, был ли Александр Суворов "природным русаком", то есть имел он русское, или же, как утверждают армянские историки, армянское происхождение.

Так как у армян национальность передается по материнской линии, объектом фальсификации была избрана мать российского полководца.

Как пишет Cyrillitsa.ru, матерью великого полководца была Авдотья Федосеевна, урожденная Манукова. Отец Авдотьи, Федосей Семенович Мануков, был дьяком при Петре I и занимался по царскому повелению описанием Ингерманландии (историческая область вокруг Санкт-Петербурга). Сама Авдотья была воспитана в русской традиции, хорошо знала русские песни, сказки и в таком же духе растила своих детей.

Тем не менее, фамилия Манукова дает основание многим исследователям считать, что матушка генералиссимуса происходила из обрусевших армян. Манук - по-армянски "малыш". Предки Авдотьи были, по этой версии, армянами по фамилии Манукян. Приводится так же история некоего Манук-бея Мирзояна (его считают основателем рода Мануковых в России), который просил у русской короны подтверждения его княжеского достоинства.

Версия интересная, однако, у нее есть не только сторонники, но и противники, отмечает издание.

Основной довод противников этой версии таков: упоминавшийся Манук-бей Мирзоян родился в 1769 году, Суворов появился на свет в 1729 году, на 40 лет раньше.

При этом вряд ли полководец мог происходить от других армян Мануковых. В своей, достаточно подробной автобиографии он ни словом не пишет об армянском происхождении матери.

Фамилия Мануковых, по мысли исследователя С. Э. Цветкова, происходит от имени Иммануил (сокращенное - Мануйло, Манука). Еще в XV веке в Новгородской летописи фиксируется некий Манук из Боровно.

То есть, и по матушке генералиссимус Суворов тоже, судя по всему, был "природный русак", делает вывод Cyrillitsa.ru.

Отметим, что одним из доводов в пользу армянского происхождения Суворова фальсификаторы часто приводят его активность в захватнических походах на Кавказ и Турцию и стремление к "освобождению" Армении. Утверждается, что это в нем, дескать, говорила армянская кровь. Но тогда следует предположить наличие армянской крови у всех российских военачальников времен российской экспансии в регион, которые действовали с не меньшим рвением. Так? Суворовым двигал не "голос предков", а политика Российской империи.

Вообще, если судить по армянским источникам, всеми своими победами Россия обязана армянам. Эти победы были одержаны под руководством 132 "армянских" генералов, которые и сами не знали, кто их матери по национальности.

Между тем, Армянское генеалогическое общество не решается признать Суворова армянином. Слишком уж попахивают фикцией доводы защитников этой версии. Поразительно, но даже такое вопиющий довод, как 40-летняя разница между датами рождения Суворова и его "деда" последних не смущает. Получается, что когда Манук-бей Мирзоян появился на свет, его "внук" уже участвовал в русско-турецкой войне.

К сожалению, российская историческая наука, по тем или иным причинам впустившая в свои ряды слишком много армянских и проармянских "специалистов", переписывается сегодня, подстраиваясь под армянские же интересы.

Кстати, два года назад армянская община установила в Томске памятник Суворову. Подано это было, как писали российские СМИ, под соусом "дани межнациональной дружбе" и в знак благодарности томичанам за помощь после спитакского землетрясения. Но это только для массового потребления. На самом же деле памятник ставился "великому армянскому полководцу". Армянство уже наложило лапу на российскую историю. И российским СМИ неплохо было бы иногда, по примеру cyrillitsa.ru, остужать горячие армянские головы правдой, пока сами россияне не начали верить в ложь.

Зульфугар Ибрагимов