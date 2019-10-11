Армения в лице своего премьер-министра Никола Пашиняна подтвердила, что независимо от того, кто находится у власти, армянская идеология будет продолжать строиться на идеях граничащего с нацизмом национализма.

На заседании Совета глав государств СНГ в Туркменистане это снова бросилось в глаза.

В начале своего правления Никол Пашинян демонстративно игнорировал Гарегина Нжде в качестве "героя армянского народа". Как-то, более года назад, выступая с какой-то речью в пантеоне Ераблур, он перечислил "героев", не упомянув при этом Нжде. Дело в том, что на идеях нждеизма построена платформа идеологического противника Пашиняна - Республиканской партии, и Никол всеми силами старался отмежеваться от нее. Открытого противодействия критике по поводу героизаци нацистского пособника Нжде после апрельского переворота из Армении слышно не было. Но накануне, в Ашгабаде Пашинян неожиданно вспомнил, что "героев" у армянского народа на одного больше.

В своей речи на заседании Совета Президент Азербайджана Ильхам Алиев коснулся вопроса героизации фашистских пособников на постсоветском пространстве и конкретно в Армении, где установлен памятник прислужнику фашистов Гарегину Тер-Арутюняну, служившему у немцев под кличкой "Гарегин Нжде".

На это отреагировал Никол Пашинян: по его версии, кровавый Нжде был чуть ли не настоящим героем. Армянский премьер дошел до того, что сравнил его с репрессировавшими гражданами, умершими в ГУЛАГе...

Прокомментировать это мы попросили известного российского политического аналитика, историка, непосредственного занимающегося вопросом истории армянского терроризма и в том числе биографией Нжде, Олега Кузнецова.

"Президент Азербайджана Ильхам Алиев правильно обозначил акценты. Мое личное мнение по вопросу армянского нацизма основано на многочисленных документах и исторических фактах, которые прошли через мои руки в процессе исследований. Рассекреченные факты, отраженные в документах в том числе архива Службы государственной безопасности Азербайджана, выявили комплекс документов советских органов госбезопасности, которые подтверждают нацистское содержание основанной Нжде идеологии цегакрона в Армении.

Я уже говорил об этом и повторю: Гарегин Нжде не был никаким героем, он был был лузером, поэтому даже сами дашнаки в свое время относились к нему с откровенным презрением. А когда в начале XXI века власти Армении назначили его на роль главного национального героя, то ему срочно придумали новую "героическую" биографию, совершенно не соответствующую суровым фактам исторической действительности.

В конечном итоге, единственной реальной частью его биографии является его сотрудничество с нацистами в годы Второй мировой войны. Армянские националисты сотрудничали с гитлеровцами не только против СССР, но и против других стран Европы. Будучи подданным Болгарии, где ему, кстати, собирались недавно ставить памятник, Нжде шпионил для немцев и против этой страны. Нжде и его сотоварищи-националисты, сознательно и целенаправленно сотрудничали с нацистами, начиная с 1940 года, причем пособничество гитлеровцам выражалось не только в форме военной и экономической разведки, но и в сбыте или легализации имущества жертв Холокоста.

Признаюсь, что после "революции" в Ереване в апреле прошлого года мне лично очень хотелось надеяться, что вместе с РПА из Армении уходит нацизм. Полной уверенности не было, и, как показало выступление Пашиняна в Ашгабаде, не напрасно. Армянский нацизм жив и, скажу вам, довольно упитан.

Теория цегакрона Гарегина Нжде, по сути, откровенно расистская и нацистская теория, стала государственной идеологией Армении еще в начале 2000-х годов и остается таковой, хотя РПА и ушла от власти. За прошедшие годы выросло или сформировалось духовно целое поколение, которое не имело для себя никаких иных социальных и идеологических ценностей, поэтому его представители бессознательно будут цепляться за него из чувства самосохранения, чтобы иметь хоть какие-то жизненные ориентиры.

Что касается сравнения Нжде с заключенными ГУЛАГа... Пашиняну не стоило делать таких сравнений. Тот факт, что он был осужден в СССР на 25 лет одиночного тюремного заключения, что гораздо хуже расстрела или лишения свободы, свидетельствует о том, что Нжде преследовали не как идейного сторонника армянского национализма (как хотелось бы думать армянам), а как идейного врага всего человечества", - сказал Олег Кузнецов.

Лейла Таривердиева