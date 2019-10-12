Аргументы, прозвучавшие в речи Президента Азербайджана во время недавнего выступления на заседании Совета глав государств СНГ в Ашгабаде, были очень сильны, и фактически ввергли в шок армянского премьера Пашиняна, который на фоне героизации пособников терроризма, фактически пытался оправдать государственную идеологию своей страны.

Об этом сказала Trend известный азербайджанский учёный-востоковед, директор Института востоковедения Национальной академии наук Азербайджана, депутат Милли Меджлиса (парламента), академик Говхар Бахшалиева, передает Day.Az.

"Убедительные доводы главы азербайджанского государства основаны на исторических фактах. Президент Азербайджана решительно заявил о том, что героизации фашизма нет места на пространстве СНГ, отметив, что прежняя армянская власть установила в центре Еревана памятник фашистскому палачу Гарегину Тер-Арутюняну, известному под прозвищем Гарегин Нжде. Президент напомнил о том, что группа ветеранов войны из стран СНГ неоднократно выражала решительный протест против циничного шага прежнего руководства Армении, и что об этом было заявлено в мае 2019 года на уровне министерства иностранных дел России, которое представило доклад "О ситуации с героизацией нацизма, распространении неонацизма и других видов практики, способствующих эскалации расизма, расовой дискриминации, и ксенофобии", - сказала академик.

По словам Бахшалиевой, возвеличивание пособника фашизма Гарегина Нжде свидетельствует о том, что армяне исторически прибегали к идеологии террора.

"Действительно, Гарегин Нжде сотрудничал с нацистами, поэтому возвеличивать его личность и героизировать - это нонсенс. Терроризм в Армении возвеличен на уровне государственной политики, о чем свидетельствуют геноцид, этнические чистки в отношении мирных азербайджанцев. Также важно отметить, что армянские нацисты совершали кровавые акты и в России, устраивая теракты в московском метро, а также теракты в других городах России. Реальность в том, что прежние и нынешние власти Армении пропагандировали и продолжают пропаганду политики фашизма и кровавого террора. Армянские лидеры сознательно вели к трагедии свой народ якобы ради создания т.н. "Великой Армении", и эта мифическая идея и сегодня является одной из идей армянской государственности. И в Карабахской войне тоже гибли на фронте простые армянские солдаты, а армянские генералы запомнились тем, что отбирали сгущенку у своих солдат", - сказала Бахшалиева.

Академик отметила, что мировое сообщество должно выразить свое отношение к политике, проводимой нынешними властями Армении. "Международное сообщество должно знать истинную, историческую сущность армянского национализма. Речь Президента Ильхама Алиева основывалась на реальных фактах. Считаю, что глава нашего государства полностью разоблачил политику армянского руководства, и тем самым нанес сокрушительный удар по политике пропаганды террора и фашизма властей Армении", - сказала Бахшалиева.

Отметим, что Гарегин Нжде считается основателем теории, пропагандирующей ненависть на национальной и этнической почве в Армении. В 1918-20 годах отрядами, возглавляемыми Нджде, было убито более 10 тысяч азербайджанцев, уничтожено 115 азербайджанских сел в Зангезурском уезде. Он является одним из авторов идеи о т.н. "Великой Армении".