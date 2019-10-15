https://news.day.az/politics/1166156.html Нурсултан Назарбаев: Успех тюркской интеграции имеет стратегическое значение для укрепления безопасности и стабильности на всем евразийском пространстве
Нурсултан Назарбаев: Успех тюркской интеграции имеет стратегическое значение для укрепления безопасности и стабильности на всем евразийском пространстве
Успех тюркской интеграции имеет стратегическое значение не только для наших семей, но и для укрепления безопасности и стабильности на всем евразийском пространстве.
Об этом во вторник сказал первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, выступая на VII Саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Баку, передает Day.Az.
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