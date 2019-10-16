https://news.day.az/politics/1166194.html Передача Зангезура Армении ослабила узы между тюркоязычными государствами
Передача Зангезура Армении ослабила узы между тюркоязычными государствами
Передача Зангезура Армении ослабила узы между тюркоязычными государствами.
Об этом сказал Trend завотделом Института истории Национальной академии наук Азербайджана, доктор философии по истории Зияд Амрахов, передает Day.Az.
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