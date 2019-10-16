Рост ненефтяного сектора, а также опережающая динамика развития промышленного сектора является следствием проведенных экономических реформ в Азербайджане, под непосредственным руководством главы государства.

Об этом заявил Trend профессор Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC) Эльшад Мамедов, комментируя социально-экономические итоги 9 месяцев 2019 года, передает Day.Az.

По словам экономиста, после периода волатильности на нефтяном энергетическом рынке в 2014 году в Азербайджане наблюдалась картина, когда начали последовательно реализовываться институциональные преобразования.

"Были введены определенные налоговые льготы в целях поддержки бизнес климата в стране, а также приняты меры для усиления социального пакета в Азербайджане. Все эти успехи являются результатом важных преобразований, архитектором которых является Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Вместе с тем, меры в социальном блоке, реализуемые под руководством Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой, приводят к тому, что растет внутренний потребительский рынок, потребитель делается более платежеспособным, что в свою очередь стимулирует экономический рост в стране. Реформы в налоговой и таможенной сфере, шаги, связанные с прозрачностью, продолжают приносить свои результаты", - продолжил Мамедов.

Эксперт отметил, что продуманная и сбалансированная политика азербайджанского государства проводится в стране на самом высоком уровне.

"То что отметил глава государства по поводу опережающего роста именно по ненефтяной промышленности крайне важно, потому что это реальный сектор экономики, и на мой взгляд, увеличение объема инвестиций в экономику страны, инновационное содержание инвестиционных потоков в ближайшем будущем может позволить добиться опережающего роста национальной экономики в размере от 5 процентов ВВП и более", - сказал Мамедов.

Эксперт отметил, что ближней и среднесрочной перспективе могут произойти изменения этих показателей в направлении еще большего развития несырьевых отраслей.

"Подобное утверждение основано на объемах капиталовложений, направленных в ненефтяной сектор. Полагаю, что ожидается очень серьезный социально-экономический эффект от принятых в этом направлении мер и в последующие годы. Расширяя внутренний рынок, мы фактически стимулируем внутреннее производство, поддерживаем осуществление политики импортозамещения, развития реального сектора экономики. В данном контексте, с одной стороны на передний план выходит вопрос расширения возможностей для наращивания социальной защиты населения, с другой стороны, за счет расширения внутреннего рынка, повышения рабочей активности, вносится вклад в устойчивое развитие национальной экономики", - сказал азербайджанский экономист.