https://news.day.az/politics/1166754.html Президент Ильхам Алиев: Межпоселковые и внутрипоселковые дороги Баку должны быть отремонтированы, проложены новые дороги
Президент Ильхам Алиев: Межпоселковые и внутрипоселковые дороги Баку должны быть отремонтированы, проложены новые дороги
Межпоселковые и внутрипоселковые дороги Баку должны быть отремонтированы.
Об этом, в частности, сказал в четверг Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая председателя правления Государственного агентства автомобильных дорог Салеха Мамедова, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
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