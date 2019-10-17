Межпоселковые и внутрипоселковые дороги Баку должны быть отремонтированы.

Об этом, в частности, сказал в четверг Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая председателя правления Государственного агентства автомобильных дорог Салеха Мамедова, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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