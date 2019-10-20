Азербайджанская радикальная оппозиция, которая вчера попыталась спровоцировать беспорядки в центре нашей столицы вновь доказала, что вся ее деятельность направлена на то, чтобы, уничтожив государственность, сделать граждан страны униженными попрошайками.

В чем была причина этой вчерашней так называемой "оппозиционной рьяности"? На что они рассчитывали и за счет чего?

Во-первых, Али Керимли, как один из "лидеров" азербайджанской радикальный оппозиции понимает, что с каждым днем "перспективы" его политической карьеры становятся все печальней. Поэтому, чтобы заинтересовать разного рода зарубежные центры и институты, ему нужно было попытаться дестабилизировать ситуацию в стране. Его абсолютно не беспокоит перспектива окончательно превратиться в посмешище, и он каждый раз с упорством занимается только тем, что демонстрирует свое злобное бессилие, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Во-вторых, Али Керимли потерял чувство реальности. Ему невдомек, что азербайджанская общественность его давно всерьез не воспринимает. У азербайджанской общественности есть понимание того, что меркантильные интересы Али Керимли и других "лидеров" радикалов из так называемого Нацсовета ограничиваются лишь пережевыванием прошлого, пустой демагогией. Дошло до того, что заявления и мысли "лидеров" радикалов вызывают горькую усмешку даже у горстки их редеющих сторонников.

Сегодня Али Керимли движет только одно стремление: во что бы то ни стало остаться на плаву и по каждому случаю, по мере возможности, заявить о себе, мол, я еще существую.

К примеру, Али Керимли заявил, что вчера его якобы у дома ждали сотрудники полиции, которые отвезли его в отделение, где его якобы били, пытали, душили, а после доставили в госпиталь МВД на носилках для обследования.

И тут возникают вполне резонные вопросы. Во-первых, каким образом он смог дойти до центра города, если его якобы у дома ждали сотрудники полиции? Почему тогда не арестовали прямо у выхода из подъезда его дома?

Во-вторых, если его били, пытали, душили, то каким образом этот настолько "избитый" человек, который якобы чуть не умер от удушья, потом самостоятельно добрался домой и дал длинные интервью, окопавшейся за рубежом журналистке Севиндж Османгызы, при этом показывая на свое горло и утверждая, что его душили ногой. Что касается исцарапанного лба, то в МВД сказали, что лоб он разбил случайно в автобусе, поскольку при задержании вел себя неадекватно и истерично.

Зная нравы Керимли, в МВД правильно решили провести всестороннее обследование Али Керимли. Начальник госпиталя МВД им. Арифа Гейдарова Исби Бабаханов сообщил, что после всестороннего обследования Али Керимли был выписан домой.

По словам Исби Бабаханова, 19 октября Али Керимли был доставлен в госпиталь для медицинского обследования. "На левой стороне лба были зафиксированы легкие порезы кожи. Мы провели компьютерную томографию головного мозга, торакальную и абдоминальную компьютерную томографии, рентгенографическое обследование и ультразвуковое обследование брюшной полости. В ходе осмотра не было выявлено никаких патологий. Керимли были представлены результаты обследований, и он был выписан домой", - отметил он. Касаясь заявлений Керимли, что он был доставлен в госпиталь на носилках, Бабаханов отметил, что пациент самостоятельно передвигался и без посторонней помощи прошел все обследования.

Ну что ж. На фоне всего этого, можно сделать определенный вывод. Али Керимли и вся радикальная оппозиция перестали быть интересной абсолютно всем, а потому их опасения, что скоро вообще забудут об их существовании, крепчает день ото дня. Перед ними встала реальная угроза выйти из амплуа "жертв режима", апеллируя к Западу в качестве извечных паяцев. Развалившийся и дышащий на ладан стан радикальной оппозиции уже готов к погребению: можно снимать шляпы и обнажать головы, поскольку скоро состоится вынос тела.