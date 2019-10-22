Радикальная оппозиция выводит людей на улицы, а сама живет в роскоши на средства "благодеяния".

Об этом, выступая на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента), сказала депутат Кямиля Алиева, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

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