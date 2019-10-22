https://news.day.az/politics/1168103.html Радикальная оппозиция выводит людей на улицы, а сама живет в роскоши на "благодеяния"
Радикальная оппозиция выводит людей на улицы, а сама живет в роскоши на "благодеяния"
Радикальная оппозиция выводит людей на улицы, а сама живет в роскоши на средства "благодеяния".
Об этом, выступая на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента), сказала депутат Кямиля Алиева, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре