Движение неприсоединения - это достаточно мощная сила, объединяющая несколько континентов - Азию, Африку, Латинскую Америку, Ближний Восток, постсоветское пространство. Это сила, вполне способная влиять на принятие определенных решений в международных организациях, способствовать обеспечению стабильности и региональной безопасности.

Об этом в беседе с Day.Az сказал известный азербайджанский политолог, экс-дипломат, профессор Западно-Каспийского университета Фикрет Садыхов.

Отметим, что 25-26 октября в Баку состоится XVIII Саммит глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения. Представители 158 стран и международных организаций подтвердили свое участие в саммите. В мероприятии будут участвовать министры иностранных дел, главы государств и правительств и другие высокопоставленные лица. В 2019-2022 годах Азербайджан будет председательствовать в этой структуре.

Продолжая свою мысль, политолог подчеркнул, что в период председательства Азербайджан будет делать все, чтобы реализовывать свои интересы в этой структуре, способствовать стабилизации международных отношений, мировой политики, налаживать еще более тесное сотрудничество с другими членами Движения на двусторонней и многосторонней основе.

"Приоритеты стран-членов Движения неприсоединения по многим позициям совпадают", - отметил Садыхов.

Политолог напомнил, что Азербайджан в 2012-2103 годах был непостоянным членом Совета безопасности ООН, представляя там регион Восточной Европы.

"Можно сделать сравнение, и оно будет в пользу членства в Движении неприсоединения. Давайте посмотрим. Около 200 стран - члены ООН, из них 120 - члены Движения. Эта цифра говорит сама за себя - нетрудно представить, что это за сила и каково ее влияние на происходящие в мире процессы. К сожалению, немалая часть глобальных процессов регулируется основными мировыми игроками - ведущими государствами мира. Тем не менее, Движение неприсоединения - это та самая структура, которая может оказать влияние на принятие или отклонение определенных документов, резолюций, решений в международных организациях", - сказал наш собеседник.

По мнению Фикрета Садыхова, председательство Азербайджана в организации еще больше усилит его роль в регионах, представленных в структуре. Это означает, что мы будем добиваться практического признания территориальной целостности Азербайджана и в определенной степени влиять на идущие на пространстве ДН процессы.

"В наше неспокойное время противостояния роль Движения усиливается. А значимость председательства Азербайджана возрастает в контексте борьбы за стабильность, безопасность и территориальную целостность государств", - отметил азербайджанский политолог.

Лейла Таривердиева