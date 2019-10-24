25-26 октября в Баку состоится XVIII Саммит глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения. Представители 158 стран и международных организаций подтвердили свое участие в саммите.

На саммите в Баку председательство в организации перейдет к Азербайджану. Наша страна будет осуществлять эту функцию в 2019-2022 годах. В среду в Баку открылась встреча глав МИД стран-членов Движения неприсоединения (23-24 октября).

Прокомментировать предстоящее событие мы попросили депутата Милли Меджлиса Расима Мусабекова.

Вступление Азербайджана в Движение неприсоединения стало демонстрацией стратегического выбора и долговременного характера внеблокового статуса нашей страны. Азербайджан показал этим, что вступление в НАТО или ОДКБ в нашей актуальной повестке не значится и Баку намерен выстраивать двусторонние и многосторонние взаимовыгодные отношения со всеми странами мира на основе суверенитета и равенства.

Движение включает страны с различным общественным устройством и несовпадающими идеологическими парадигмами. Некоторые из них находятся в прямом конфликте между собой. Интеграционными моментами являются внеблоковый характер, мирное решение споров и международное сотрудничество. И в этом смысле политика Азербайджана вполне согласуется с принципами Движения.

Если вспомнить, что в Баку недавно прошел саммит Тюркского Совета, а в течение года проведено множество международных мероприятий высокого уровня, то превращение столицы нашей страны в значимую международную площадку произошло, в том числе, и вследствие проведения Форума Движения неприсоединения. Что же касается всего периода нашего председательства в этом движении, то с учетом того, что большинство его членов не имеют дипломатического представительства в Баку, коммуникация с ними будет осуществляться через постоянных представителей в ООН в Нью-Йорке. Так делается традиционно, и полагаю, что этот момент будет учтен и будут увеличены штаты и бюджет нашего представительства в ООН для осуществления деятельности в связи с председательством в Движении неприсоединения.

Что касается приоритетов председательства Азербайджана, то, думаю, нужно дождаться открытия Форума, на котором Президент Ильхам Алиев о них объявит. А сейчас пока можно сказать, что для нас наиболее важны новые возможности, которые появятся для доведения позиции Азербайджана в карабахском конфликте до мира и мобилизации международной поддержки в вопросе устранения последствий армянской агрессии и оккупации наших территорий.

Движение неприсоединения объединяет государства, не присоединившиеся к каким-либо военно-политическим блокам. Было создано в период "холодной войны", а в наше время трансформировалось в один из важных многосторонних механизмов. Сегодня Движение неприсоединения является второй политической платформой после ООН, объединяющей в своих рядах наибольшее число государств - 120.

Лейла Таривердиева