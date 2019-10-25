Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров в рамках XVIII саммита Движения неприсоединения в Баку встретился с министром иностранных дел Палестины Раидом Аль-Малики.

Как передает Day.Az со ссылкой на министерство, вначале палестинский министр поздравил Азербайджан с председательством в Движении неприсоединения, 28-летием государственной независимости и присоединением к "Группе 77".

В ходе встречи было подчеркнуто, что именно Устав ООН и резолюции Совбеза должны играть ключевую роль в урегулировании спорных вопросов. Было отмечено, что в этом смысле Азербайджан поддерживает усилия, направленные на обеспечение прав палестинского народа в рамках ООН, а также Организации исламского сотрудничества и других международных платформ.

Собеседники отметили важность координированных совместных усилий в многосторонних форматах и пришли к общему мнению, что это может внести серьезный вклад в международную безопасность и мир.

Глава МИД Палестины, выразив уверенность в том, что Азербайджан в период председательства в Движении будет агитировать за эти высшие ценности, служить глобальному миру и процветанию, пожелал удачи Азербайджану. Было отмечено, что текущий Саммит знаменателен с этой точки зрения и имеет большое значение для агитации за многостороннее сотрудничество, которое столь необходимо в современном мире.

Эльмар Мамедъяров обратил внимание гостя на значимость скоординированной деятельности между Движением неприсоединения и "Группой 77" и совместных усилий в рамках платформы сотрудничества Юг-Юг.

Стороны также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.