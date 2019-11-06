https://news.day.az/politics/1173012.html В Азербайджане объединили ряд образовательных учреждений
В Азербайджане объединили ряд образовательных учреждений
В "Список подведомственных организаций, не входящих в структуру министерства образования" внесены изменения, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.
Решение об этом подписал премьер-министр Али Асадов.
Согласно решению, Институт профессионального образования работников образования, Центр работы с одаренными детьми и Республиканская научно-педагогическая библиотека объединены с Институтом образования, а Центр физической культуры - с Республиканским спортивным центром "Образование".
Министерства образования, финансов, по налогам и Госкомитет по вопросам имущества должны решить вопросы, вытекающие из этого решения.
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