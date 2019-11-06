Попытки Исы Гамбара, Али Керимли, Али Инсанова и иже ними сойтись воедино, слать серьезные месседжи воспринимаются в обществе иронически и несерьезно, ведь некогда между ними в ходу была резкая обвинительная риторика и грубые "аполитичные" выражения.

Об этом в среду сказал Trend главный редактор газеты "Bakı Xəbər", политический эксперт Айдын Гулиев, передает Day.Az.

По его словам, по отдельности ни один из них не имеет социально-политической базы: "Но общество прекрасно знает, что у них нет ни единого шанса стать значимой силой и после объединения. По мере того, как неудачливые лидеры обдумывают различные уловки, чтобы перетянуть на свою сторону массы, в обществе к ним адресуются бесчисленные вопросы, обвинения. Простым людям интересно, на каких принципах основано нынешнее сотрудничество Али Инсанова с Исой Гамбаром, которого он когда-то называл "фашистом". Неужели Иса Гамбар проглотил это обвинение Али Инсанова? В искренность потуг союзничества Али Керимли и Исы Гамбара, никогда не уступавших друг другу, могут поверить только наивные люди. Очень трудно верить в то, что те, кто называл Али Инсанова коррупционером, сегодня не думают об использовании его преступных средств. Крайне важно, что общественность не отреагировала на объединение этих людей, крайне неуспешных в политике. Это доказывает, что нынешняя "модель интеграции" неудачников не воспринята как политическое событие, и совершенно не интересует общество, напротив, вызывает насмешку и иронию".

Эксперт добавил, что стремление Али Инсанова почитать до последнего Ису Гамбара, а Исы Гамбара - Али Керимли, преодоление Али Инсановым антагонизма с Али-Исой, корни которых уходят в 1992-1993 гг., - нереальные и комичные предположения".