В Сеуле начала работу XVII Генеральная ассамблея Организации новостных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA).

Четырехдневный саммит организован крупнейшим информационным агентством Кореи Yonhap, передает Day.Az.

В работе Генассамблеи, тема которой в этом году - новые вызовы для журналистики и вопросов доверия, принимает участие заместитель генерального директора Trend Эмин Алиев.

Азербайджан также представлен государственным информационным агентством Азертадж.

В работе форума принимают участие представители государственных и крупных информационных агентств более 35 стран, а также ряд руководителей международных организаций.

В рамках саммита проходит фотовыставка информационных агентств стран OANA. Фотоработы АМИ Trend также демонстрируются на экспозиции.

OANA создана в 1961 году по инициативе ЮНЕСКО. В настоящее время в организацию входят 44 агентства из 33 стран Азии и Тихоокеанского региона.