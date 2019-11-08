Эксклюзивное интервью Day.Az с экспертом в области внешней политики, обороны и безопасности Григорием Трофимчуком.

В 2019 году российско-азербайджанские отношения действительно вышли на еще более высокий уровень, хотя и до этого, по мнению лидеров двух стран, находились на рекордной отметке. Этому помог целый ряд обстоятельств. Прежде всего, этому способствовали регулярные встречи Президента России Владимира Путина и Президента Азербайджана Ильхама Алиева. То есть сам этот факт говорит обо всем, являясь показательным. Кроме того, я бы отметил текущую общеполитическую ситуацию, которая еще больше сблизила интересы, позиции РФ и АР.

Прямо скажу, что поведение официального Еревана, которое можно, мягко говоря, назвать непредсказуемым, добавило динамики стратегическому сближению Москвы и Баку. Хотя - и я это часто подчеркиваю - Азербайджан не является ни членом ЕАЭС, ни тем более ОДКБ. И при всем при этом мы развиваем по-настоящему стратегические отношения по всем направлениям, включая военно-техническую сферу. В следующем году нам остается закрепить выход на этот новый уровень, с учетом того, что геополитическая обстановка станет еще сложнее. Поэтому важно констатировать, что при любом ее изменении Москва и Баку будут координировать свои шаги и находиться, в целом, на одной стороне. Одной из главных практических задач станет укрепление безопасности на Южном Кавказе, так как переговорный процесс по урегулированию конфликта находится в несколько странной фазе, причем не по вине Азербайджана.

В ближайшее время нам необходимо также уделить большое внимание межрегиональному формату сотрудничества, так как именно оно является одним из основных резервов дальнейшего развития. Эти вопросы и будут рассмотрены на X Российско-Азербайджанском межрегиональном форуме.

Встреча президентов России и Азербайджана на полях Валдайского форума в Сочи это одна из тех регулярных встреч, которые содействовали выходу российско-азербайджанских отношений на новую высоту. Главный итог встречи - усиление безопасности в ключевых для нас точках и определение совместных действий на ближайший период. В сфере безопасности Москва и Баку работают в очень тесной координации, включая общую борьбу с терроризмом и т.д. А одной из наиболее показательных иллюстраций, на мой взгляд, является ставшая уже традиционной бакинская площадка для переговоров высших представителей военных ведомств России и Запада

Кроме этого, в Сочи большое внимание было уделено торгово-экономическому сотрудничеству, общий объем которого постоянно растет. В частности, за период до августа этого года уже на 20 процентов. Но, думаю, это далеко не предел, наши экономики явно способны на большее. Интересна ремарка Ильхама Алиева в ходе встречи на полях Международного дискуссионного клуба "Валдай" о том, что "мы уже какое-то время не встречались, точнее, четыре месяца". Владимир Путин также отметил эту "паузу". Она подчеркивает то, о чем я сказал выше: чрезвычайно высокую интенсивность саммитов на высшем уровне, которая так же является рекордной. Но что такое четыре месяца "паузы" во встречах президентов двух стран? Это почти ничего. Не говоря уже о высокой результативности самих встреч, так как именно в этом и состоит их смысл.

Азербайджан практически стал союзником России на Южном Кавказе. Отмечу, на всякий случай, что существует большая разница между понятиями "партнер" и "союзник", которые часто смешиваются как синонимы. Союзник - значительно более высокий статус, который предполагает уже военное взаимодействие и даже, если придется, участие союзников в войне на одной стороне, а не просто традиционное торгово-экономическое партнерство.

Трансформация взглядов Москвы на расстановку сил на Южном Кавказе происходит естественным путем, так как, по мнению большинства российских экспертов, Армения "имени" Никола Пашиняна не продемонстрировала той открытости взглядов и планов, которая подразумевается фактом участия этой страны в основных интеграционных блоках. Эта сфера отношений не может быть мутной ни при каких обстоятельствах, поэтому центр тяжести, стратегического партнерства автоматически смещается в сторону Баку.

Развитие этих тенденций, рано или поздно, должно повлиять и на состояние армяно-азербайджанского конфликта. Россия, на уровне высоких ответственных лиц, недавно дала, наконец, открыто понять руководству Армении, что дальше так продолжаться не может. Теперь надо посмотреть, правильно ли оно услышало и расценило этот сигнал. Но я думаю, что изменений не будет, так как премьер-министр РА регулярно гнет свою линию, несмотря ни на что. В этом он не изменится, это одно из свойств его личности. Но по той же причине Армения и для Запада становится крайне непредсказуемой. Думаю, это большая ошибка армянского лидера.

Многие постоянно говорят о сильной позиции "армянского лобби" в Москве. Это несколько наивный взгляд на вещи, но переубеждать кого-то в этом я не собираюсь, просто зафиксирую свою точку зрения. С другой стороны, - а что мешает тем же азербайджанцам, на протяжении десятилетий находящимся в РФ, создать свое аналогичное "лобби"? Тем более что сама Москва реагирует на фактор Азербайджана и азербайджанцев очень позитивно.

Что касается России, она не поддерживала в карабахском вопросе Армению, это ошибочное мнение, циркулирующее в азербайджанском экспертном сообществе. Просто России не надо, чтобы еще и на Южном Кавказе ситуация сползла в очередную войну. Если такое простое, естественное желание России кто-то называет тягой к статусу-кво, это его дело. Но в целом проблема выглядит несколько иначе, с учетом кардинальных изменений в мире, которые произошли с 2014 года.

Но даже и этот так называемый "статус-кво" сегодня уже пополз под откос. И даже не в результате "апрельской" войны 2016 года, а после того, как Никол Пашинян выдвинул в адрес Баку - и, опосредованно, в адрес РФ - пакет заведомо неприемлемых требований, начиная с главного тезиса "Территории на мир я не меняю". А для чего же тогда собирались все эти группы людей за столом переговоров на протяжении последних двух десятилетий? Поэтому главная проблема теперь именно в этом. Но если Пашинян не отреагирует на предупреждение Сергея Лаврова, о котором я упомянул, то позиция Москвы начнет меняться в более заметном режиме.

Азербайджан, по факту, является одним из главных балансиров в регионе, причем, даже в более широком объеме, чем Южный Кавказ. Это случилось не только благодаря географическому позиционированию страны, но и взвешенной, ответственной политической линии, которая проводится ее руководством. По этой причине Азербайджан является важнейшим связующим звеном в названых вами конфигурациях стран, включая не только экономический аспект их сотрудничества, но и военно-политический.

Надо отметить, что по тем же самым причинам Азербайджан приковывает к себе внимание Запада. Но в отношениях с ним Баку выстроил такую линию, что азербайджанскую позицию там уважают, даже если она там не сильно кому-то нравится. Это и есть главный признак подлинного государственного суверенитета.

Поэтому Азербайджан и стал удобной переговорной площадкой даже в таких рамках, как Россия-НАТО. При этом важно не забывать, что и у Азербайджана есть свои коренные интересы, которые всем хорошо известны. И он ждет развития ситуации в этом важнейшем для себя направлении. Проще говоря, Азербайджан никогда не забудет о Карабахе, это надо иметь в виду, так как обойти этот вопрос уже не получится. К тому же и безопасность Южного Кавказа не может быть надежной без урегулирования карабахского фактора. Пора что-то делать, пора что-то решать.