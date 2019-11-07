Сегодня было проведено очередное заседание Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, вначале был утвержден протокол ЦИК от пятого ноября 2019 года.

Далее были утверждены текст, форма, количество и правила подготовки избирательных бюллетеней.

Было отмечено, что количество бюллетеней, которые будут напечатаны в связи с муниципальными выборами, составит 5 020 287 экземпляров.

Напомним, что 23 декабря 2019 года в Азербайджане пройдут муниципальные выборы.