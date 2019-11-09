В этом году исполняется десять лет, как Азербайджан отмечает День Государственного флага.

Соответствующий указ был издан Президентом АР Ильхамом Алиевым 17 ноября 2009 года и заложил основу новой патриотической философии, синтезирующей преемственность традиций АДР и накопление символов современного восприятия азербайджанской государственности.

Этот указ стал логическим продолжением своевременной инициативы Общенационального лидера Гейдара Алиева, 13 марта 1998 года подписавшего распоряжение "Об усилении работы по изучению государственных атрибутов Азербайджанской Республики".

В конце сложных 90-х, в условиях внутренней регенерации азербайджанского общества и внешней агрессии со стороны Армении, знание и почитание государственных атрибутов служило идее консолидации и укреплению духа патриотизма в обществе, в среде молодежи. Но уже на последующем, накопительно-созидательном этапе, азербайджанский флаг стал не только носителем и выразителем патриотических настроений, но и символом достижений азербайджанцев - через призму и государства, и гражданина.

Азербайджанский флаг развевается на самых авторитетных мировых площадках и форумах, являясь свидетельством признания, значения и влияния страны в международном масштабе, в том числе на уровне СБ ООН, ОБСЕ, Движения неприсоединения, ЮНЕСКО и многих других организаций мира.

Концепция азербайджанского триколора находит обновленное прочтение и продолжение в современных реалиях.

Голубой цвет, символизирующий принадлежность азербайджанцев к тюркскому миру, в настоящее время является отражением значимой роли Азербайджана в составе Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Дальнейшее развитие тюркского политико-гуманистического процесса с участием Азербайджана четко определяет тезис Президента АР Ильхама Алиева о том, что "ХХI век станет веком тюркского мира".

Красный цвет символизирует процесс, динамику, посыл к развитию демократии и модернизации общества. Именно к 2020 году Азербайджан имеет все предпосылки, учитывая интенсификацию курса реформ на данном этапе и общественный настрой, выйти на более высокий уровень консолидации и согласия в азербайджанском обществе, увеличивая значение, роль и статус Гражданина Азербайджана.

Зеленый цвет несет в себе сакральное значение приверженности ценностям Ислама, и сегодня Азербайджан занимает видное место в формате Организации исламского сотрудничества и ИСЕСКО, внося свой вклад в развитие Исламского мира.

Азербайджанский флаг укрепляет общественное единение, независимо от национальности, веры, культурных, идеологических приоритетов и все чаще становится символом и стимулом личных побед граждан Азербайджана - на спортивных состязаниях, музыкальных конкурсах, научных олимпиадах и в сфере иных достижений азербайджанская молодежь с гордостью поднимает флаг своей страны.

Азербайджан наработал уникальный в мировом измерении опыт, демонстрирующий способность малой страны превратиться в важный фактор международных процессов, стать узнаваемым и уважаемым государством, выступающим в качестве партнера ведущих держав мира и инициатора ряда глобальных и региональных инициатив.

Все достижения Азербайджана проходят и вписываются в историю под Флагом страны. Азербайджан занимает свое достойное место на платформах ведущих международных организаций, включая ООН: непостоянное членство в Совете Безопасности ООН в 2012-2013 годах, членство в Экономическом и социальном совете ООН на 2017-2019 годы. Азербайджан на три года - 2020-2022 г.г. - принимает председательство в Движении неприсоединения, в состав которого входят 120 стран.

Азербайджанский флаг демонстрирует присутствие и важную роль страны на уровне СЕ, ОБСЕ, НАТО, СНГ, ШОС, ОЧЭС, ГУАМ, Каспийского формата и других.

Азербайджанский флаг отождествляется с перспективами страны в реализации масштабных транснациональных проектов, способных изменить транспортно-энергетическую карту и в целом будущее региона.

Сегодня азербайджанский флаг является символом сильного и независимого государства, которое уже в среднесрочной перспективе может выйти на следующий уровень своего развития и стать интересным примером, в том числе для соседних стран.

В этой связи очень точное определение дал Президент Ильхам Алиев: "Растут наш политический вес и экономическая мощь. Это видят и те, кто нас любит, и те, кто не любит".

Азербайджанское общество надеется, что настанет тот справедливый день, когда флаг Азербайджана будет поднят и на оккупированных территориях, и верит, что, как сказал Президент Ильхам Алиев: "Мы во что бы то ни стало восстановим свою территориальную целостность, и азербайджанский флаг будет развеваться над исконно азербайджанскими землями в Нагорном Карабахе".

Гюльнара Мамедзаде,

заместитель генерального директора Trend

вице-президент Baku Network,

специально для Day.Az