Центр исламских исследований им. Короля Фейсала (KFCRIS), являющийся одним из ведущих научно-исследовательских центров Саудовской Аравии, подготовил доклад об азербайджано-саудовских отношениях.

Как сообщили Day.Az в Центре, в докладе отношения двух стран анализируются с учетом исторических и современных аспектов, существующего уровня связей в различных областях и перспектив. Учитывается также влияние на азербайджано-саудовские отношения последствий региональных и международных развитий.

В документе отмечается, что Саудовская Аравия была одной из первых стран, оказавших гуманитарную помощь азербайджанцам, ставшим беженцами и вынужденными переселенцами из-за армянской оккупации. Подчеркивается, что за годы конфликта Армения оккупировала 20 процентов территории Азербайджана, включая Нагорный Карабах и семь прилегающих районов. Саудовская Аравия полностью поддержала территориальную целостность Азербайджана и до сих пор не поддерживает ни официальных, ни даже неофициальных связей с Арменией.

Поддержка СА не ограничивается лишь сочувствием - она выражается и в саудовских инвестициях в Азербайджан, сделанных Саудовским фондом развития (SFD) в начале 2000-х годов для оказания помощи азербайджанскому государству в различных инфраструктурных проектах.

Согласно докладу, Саудовская Аравия инвестирует в экономику Азербайджана с середины 1990-х годов, но те проекты были скромными по сравнению с новыми разработками, в которые она была вовлечена, особенно после 2009 года. Общие государственные и частные инвестиции Саудовской Аравии составляют около 370 миллионов долларов США. По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, торговый оборот между двумя странами в 2018 году составил около 17 миллионов долларов США, говорится в докладе.

В октябре 2017 года в Баку прошел первый бизнес-форум Совета сотрудничества стран Персидского Залива (GCC), в котором приняли участие Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Кувейт, Катар и Оман. Итогом форума стало решение о поддержке и поощрении сотрудничества GCC-Азербайджан.

В мае 2018 года состоялся первый азербайджано-арабский инвестиционный бизнес-форум.

В марте 2019 года в Баку прошло заседание совместной азербайджано-саудовской комиссии по сотрудничеству.

Товарооборот между странами Залива и Азербайджаном достиг 86 миллионов долларов. В Азербайджане действуют около 260 компаний GCC.

С первых лет дипломатических отношений между Азербайджаном и Саудовской Аравией между странами установились прекрасные отношения по различным политическим, международным и экономическим вопросам. В последние несколько лет эти отношения вышли на новый уровень. Военные чиновники двух стран начали обмениваться визитами, и в результате в апреле 2019 года было подписано соглашение об активизации военного сотрудничества. Это, как отмечается в докладе KFCRIS, говорит о том, что рано или поздно два страны могут начать совместные военные учения и, возможно, даже инвестировать в оружейную промышленность друг друга.

В докладе KFCRIS нашли отражения не только политические и экономические отношения двух стран, но и связи в сферах культуры и туризма. Подчеркивается, что хотя Азербайджан является светским государством, в нем много мечетей, а также храмов различных других религий, и все желающие свободно их посещают.

Что касается туризма, то с каждым годом растет число граждан СА, совершающих поездки в Азербайджан. Так, в 2016 году Азербайджан посетили 7500 туристов из Саудовской Аравии, в 2017 году их число увеличилось более чем в четыре раза - до 33 000, а в 2018 году еще удвоилось до 73 000 человек. Выросло также число туристов из стран Залива. Например, в 2018 году число туристов из Бахрейна выросло более чем на 200 процентов, из Кувейта - почти на 200 процентов, ОАЭ - более чем на 300 процентов и так далее. Притягивают арабских туристов в Азербайджан и общность веры, и прекрасный климат, и продукты питания, и близость к региону Персидского залива.

В заключительной части доклада KFCRIS отмечается, что между нашими странами никогда не было проблем. Подчеркивается также, что Азербайджан и Саудовская Аравия должны координировать региональную политику и последние события, причем не только связанные с Ираном, но также касающиеся Каспийского моря, нефтегазодобычи, а также мирного процесса на Ближнем Востоке. Очень важно, чтобы два государства поддерживали и содействовали инициативам частного сектора двух стран в ряде областей, включая бизнес, технологии, а также торговлю, импорт и экспорт, туризм и здравоохранение, говорится в докладе Центр исламских исследований им. Короля Фейсала.

Лейла Таривердиева