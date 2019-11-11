Конечно, азербайджанская община Нагорно-карабахского региона является неотъемлемой частью любого предлагаемого плана по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Об этом в понедельник сказала Trend пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова, озвученное им в ответ на вопрос о нагорно-карабахском конфликте в ходе пресс-конференции в Ереване, передает Day.Az.

"Как мы всегда отмечали, хочу еще раз подчеркнуть, что только возвращение изгнанных из этого региона азербайджанцев в свои дома в Нагорном Карабахе может открыть реальные возможности решения конфликта в пределах границ Азербайджана на основе статуса самоуправления высокого уровня, который предусматривает сосуществование обоих общин региона - азербайджанской и армянской, в условиях мира и безопасности.

Для этого, прежде всего, должны быть проведены предметные переговоры по урегулированию конфликта, и армянские оккупационные силы должны покинуть Нагорный Карабах и семь прилегающих районов Азербайджана", - сказал Абдуллаева.