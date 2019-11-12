https://news.day.az/politics/1174756.html Президент Ильхам Алиев назначил нового главу города Ширван
Президент Ильхам Алиев назначил нового главу города Ширван
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Ильгара Намаз оглу Аббасова главой Исполнительной власти города Ширван.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Другим распоряжением глава государства освободил Аббасова от должности главы ИВ Сураханского района Баку.
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