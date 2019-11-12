Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Ильгара Намаз оглу Аббасова главой Исполнительной власти города Ширван.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Другим распоряжением глава государства освободил Аббасова от должности главы ИВ Сураханского района Баку.