https://news.day.az/politics/1174761.html Назначен новый глава ИВ Зардабского района - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Назначен новый глава ИВ Зардабского района - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Мардана Талыб оглу Джамалова главой Зардабского района.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Другим распоряжением глава государства освободил Джамалова от должности главы ИВ города Ширван.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре