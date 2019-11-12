Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Мардана Талыб оглу Джамалова главой Зардабского района.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Другим распоряжением глава государства освободил Джамалова от должности главы ИВ города Ширван.