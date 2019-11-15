За всеми шагами, предпринятыми в Азербайджане в деле утверждения успешного развития, стабильности, стоят религиозная и национальная терпимость, толерантность и мультикультуральные ценности.

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступая на II Саммите мировых религиозных лидеров в Баку.

"Сердечно приветствую всех гостей. Хочу сказать всем гостям, принимающим участие во втором Саммите религиозных лидеров мира, "Добро пожаловать!".

Данное международное мероприятие представляет огромное значение. Мы гордимся тем, что Азербайджан во второй раз принимает это авторитетное мероприятие. Это еще раз свидетельствует о том, что Азербайджан играет и впредь будет играть важную роль в развитии межкультурного диалога.

Считаю естественным проведение в Баку столь авторитетного мероприятия, так как Азербайджан обладает древними межрелигиозными традициями. Независимо от общественно-политического строя, Азербайджан во все времена проявил себя образцовой страной в этом отношении. Представители всех религий, всех этнических групп веками жили в нашей стране как одна семья в условиях мира, дружбы, взаимопонимания. Азербайджан - многоконфессиональная, многонациональная страна, что является нашим большим достоянием. Религиозное и этническое разнообразие - наше большое достояние. За всеми шагами, предпринятыми в Азербайджане в деле утверждения успешного развития, стабильности, стоят религиозная и национальная терпимость, толерантность и мультикультуральные ценности. Нашу древнюю историю отражают в том числе наши религиозные памятники. Они, в первую очередь, свидетельствуют о том, что Азербайджан - древний край. С другой стороны, они показывают, что в различные времена представители различных религий жили, творили и оставили прекрасное историческое наследие в Азербайджане. Должен отметить, мы гордимся тем, что в Азербайджане находится одна из древнейших мечетей исламского мира. Шамахинская джума-мечеть построена в 743 году, несколько лет назад она была капитально отремонтирована. Это - самая древняя после Дербентской мечети мечеть на Кавказе", - сказал Президент Азербайджана.

Глава государства отметил, что одновременно, недалеко от другого исторического города Азербайджана Шеки находится церковь древнего государства - Кавказской Албании, эта церковь имеет большую историю.

"Она является одной из древнейших церквей Кавказа. В Баку расположен храм огнепоклонников - Атешгях. Это свидетельствует о том, что зороастризм имеет древние корни в Азербайджане. Впоследствии были построены русские православные церкви, синагоги, католическая церковь. Должен также отметить, что Азербайджанское государство прилагает все усилия для охраны наших историко-религиозных памятников и строительства новых религиозных храмов. При финансовой поддержке Азербайджанского государства все религиозные храмы были капитально отремонтированы или заново отстроены. Таким образом, межрелигиозный диалог имеет древнюю историю, и современное Азербайджанское государство привержено этим традициям. Мы верны Исламу. Пропагандируем нашу религию, вместе с тем представители всех религий в Азербайджане свободно живут, работают, отправляют свои религиозные культы. Так что в нашей стране великолепная общественная атмосфера", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана подчеркнул, что международные организации, а также религиозные лидеры мира высоко оценивают деятельность Азербайджана в этом направлении.

"Неоднократно посещавший Азербайджан Его святейшество Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, побывавший в Азербайджане Папа Римский Франциск, лица, руководившие Организацией исламского сотрудничества, всегда говорили о том, что межрелигиозный диалог в Азербайджане организован на высоком уровне. Эти слова, эта высокая оценка представляют для нас большую ценность, они отражают реальность.

Азербайджан является страной, построившей свое развитие и будущее на национальных корнях. Традиционные ценности являются для нас самым большим достоянием. Мы очень рады, что подрастающее в Азербайджане молодое поколение получают воспитание в национальном духе, духе патриотизма и в то же время традиционных ценностей. Считаю, что именно это станет одной из тем проходящего в Баку Саммита, так как мы видим, что в мире, различных уголках мира проводится кампания против традиционных ценностей, они очерняются, прививаются новые "ценности", чуждые нам и не соответствующие нашему национальному мышлению. Мы должны защитить себя и, в особенности, молодое поколение, от этого чуждого и негативного влияния. Поэтому считаю, что всем нам следует пропагандировать традиционные ценности, семейные ценности. Повторяю, что политика, проводимая в Азербайджане в этом направлении, - политика, проводимая как государством, так и религиозными лидерами, заслуживает, как мне кажется, самой высокой оценки", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан является одной из стран, пропагандирующих ценности мультикультурализма.

"Мультикультурализм - это образ жизни, а также государственная политика в Азербайджане. Неслучайно, в Азербайджане предприняты очень важные шаги в этом направлении, проведен ряд авторитетных международных мероприятий. Некоторые мероприятия носят традиционный характер. К примеру, традиционно проводится Бакинский гуманитарный форум. Получает поддержку ООН Всемирный форум по межкультурному диалогу. Глобальный форум Альянса цивилизаций ООН, Саммит религиозных лидеров мира, то есть все эти мероприятия преследуют одну цель - укрепление межрелигиозного диалога, проведение совместной борьбы против религиозной дискриминации, пропаганда мультикультуральных ценностей и, таким образом, внесение вклада в происходящие в мире позитивные процессы, так как мы прекрасно видим и отслеживаем в печати, что на религиозной, этнической почве, на почве верований происходят многочисленные негативные факты - конфликты, противостояния, войны, кровопролитие. К сожалению, порой под псевдорелигиозными лозунгами совершаются преступления. Нам необходимо консолидировать свои усилия в этом направлении", - сказал Президент Азербайджана.

Глава государства подчеркнул, что отношения между государством и религией в Азербайджане регулируются на высоком уровне.

"Основу этих отношений заложил великий лидер Гейдар Алиев. Гейдар Алиев, как великий сын азербайджанского народа, достойно служил народу во все времена - как в советский период, так и в период независимости. Именно Гейдар Алиев заложил основу отношений между государством и религией, равно, как с его именем связана концепция развития Азербайджана по всем остальным направлениям. В 1991 году Азербайджан обрел государственную независимость. Но в первые два года независимость носила формальный характер. Страна, можно сказать, находилась в неуправляемом состоянии. В особенности, в результате военного переворота, осуществленного в 1992 году Народным фронтом Азербайджана, положение еще более обострилось, Азербайджан оказался в тисках глубокого кризиса, в стране царили хаос, анархия, произвол. Одновременно, большой ущерб был причинен межрелигиозным, межнациональным отношениям. Власть Народного фронта Азербайджана является черным пятном нашей истории. Это - позорный период, неслучайно, азербайджанский народ лишь год смог вынести эту антинациональную, продажную и трусливую власть, спустя год он обратился к Гейдару Алиеву и пригласил его к власти, доверил ему будущее страны", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана отметил, что после прихода к власти Гейдар Алиев, в первую очередь, предпринял важные шаги в направлении разоружения незаконных вооруженных формирований, предотвратил армянскую оккупацию, и Азербайджан смог вернуть некоторые земли, находившиеся под оккупацией.

"В стране утвердилась стабильность, она вступила на путь развития. Нам удалось преодолеть международную изоляцию, началось проведение экономических и политических реформ. В том числе, с именем Гейдара Алиева связано формирование отношений между государством и религией. Одновременно, его преосвященство шейх проявил большую самоотверженность и проводил активную деятельность в этом направлении. Как свидетель всего этого, могу сказать, что дружба Гейдара Алиева и его преосвященства шейха сыграла решающую роль в формировании отношений между государством и религией. Его преосвященство шейх и сегодня проводит большую работу, направленную на продолжение отношений между государством и религией на здоровой основе, пропагандирует Азербайджан в мире. Работа, проводимая под его руководством, получает высокую оценку как азербайджанского народа, так и мировой общественности. Ежегодно по инициативе и под руководством его преосвященства шейха в нескольких странах проводятся авторитетные международные мероприятия. Его преосвященство шейх, снискавший высокий авторитет как в Азербайджане, на Кавказе, так и в мире, взвешивает шаги, предпринимаемые в направлении регулирования отношений между религией и государством, эти шаги поддерживают общее развитие нашей страны, так как стабильность любой страны означает ее будущее. Там, где нарушена стабильность, нет места развитию. К сожалению, в последние годы в различных странах происходят беспорядки, войны, конфликты на религиозной почве. К сожалению, зачастую под религиозными лозунгами совершаются большие преступления.

Его преосвященство шейх является одним из выдающихся людей, внесших огромный вклад в общее развитие Азербайджана. В августе нынешнего года моим Распоряжением его преосвященство шейх был награжден высшим орденом Азербайджана - орденом "Гейдар Алиев", сегодня в торжественной обстановке эта высокая награда будет вручена его преосвященству шейху.

Что касается межрелигиозных отношений, считаю, что спектр данных отношений достаточно широк. Глядя на общую концепцию в Азербайджане, мы видим несколько направлений, что означает не просто контакты религиозных лидеров друг с другом. Это - проведение различных мероприятий и направление важных месседжей. В числе данных мероприятий хочу отметить проведенные в Азербайджане несколько лет назад I Европейские игры и IV Игры исламской солидарности. Хотя это и спортивные соревнования, тем не менее, они представляют огромное политическое значение, так как, представьте себе, что за два года в одном городе соревнуются спортсмены исламских и европейских стран, которые одновременно налаживают дружественные связи. Эти игры - не просто спортивное соревнование. Они превратились в Азербайджане в фестиваль дружбы, праздник дружбы. На обоих спортивных соревнованиях были представлены более 100 стран, участвовали тысячи спортсменов, тренеров, гостей, и, конечно, эти игры сыграли большую роль в поощрении межрелигиозного, межкультурного диалога.

В минувшем году мы отметили 10-летие "Бакинского процесса". "Бакинский процесс" начался по нашей инициативе, сегодня он пользуется широкой международной поддержкой, в том числе ООН воспринимает "Бакинский процесс" как важную платформу межрелигиозного, межкультурного диалога. В 2008 году в Баку состоялось заседание министров культуры Совета Европы, и мы решили пригласить на это заседание министров культуры стран-участниц Организации исламского сотрудничества, таким образом появился первый контакт. Вслед за этим в 2009 году мы пригласили на состоявшееся в Баку заседание министров культуры стран-членов Организации исламского сотрудничества министров из Европы. Азербайджан является одной из немногих стран, участвующих как в Организации исламского сотрудничества, так и в Совете Европы, воспользовавшись этой возможностью, мы дали старт "Бакинскому процессу". Как я уже отметил, "Бакинский процесс" получает сегодня высокую оценку и действительно является уникальным форматом сотрудничества.

Говоря о межрелигиозном диалоге, конечно, мы не должны довольствоваться лишь констатацией позитивных моментов. Мы также должны строго осудить попытки увязать конфликты с религиозным фактором. Одним из таких примеров является продолжающийся уже много лет армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт. Должен отметить, что Нагорный Карабах является исконной, исторической азербайджанской землей. Азербайджанский народ веками жил и творил на этой земле, на старых картах, в том числе картах, напечатанных царской Россией в начале ХХ столетия, все топонимы на территории, относящейся к Нагорному Карабаху, имеют азербайджанское происхождение. Карабахское ханство являлось азербайджанским ханством. Просто в начале XIX века армяне были переселены в Нагорный Карабах, и в ХХ столетии национальный состав там был в значительной степени деформирован. Должен также подчеркнуть, что если говорить о картах, начерченных между республиками после большевистской революции, то большевистское правительство приняло в то время решение о сохранении Нагорного Карабаха в составе Азербайджана. Это - очень важный момент, так как армянские историки, являющиеся мастерами в искажении истории, утверждают, что было принято решение о передаче Нагорного Карабаха Азербайджану. В то время как все обстояло иначе, и исторические документы подтверждают это, было принято решение о сохранении Нагорного Карабаха в составе Азербайджана. То есть это одновременно отражает исторические и политические моменты.

Однако, накануне распада советского союза националистические силы, поднявшие голову в Нагорном Карабахе и Армении, развязали агрессию против Азербайджана, в результате военной агрессии 20 процентов наших земель, в том числе Нагорный Карабах и прилегающие к нему 7 районов, оказались под оккупацией. На этих территориях был совершен геноцид против азербайджанского народа, армяне разрушили все наши исторические памятники, могилы, в том числе мечети. Совет Безопасности ООН принял 4 резолюции в связи с конфликтом, которые содержат совершенно очевидные положения о выводе армянских вооруженных сил с наших земель, однако Армения игнорирует эти резолюции. Аналогичные постановления и резолюции приняли и другие международные организации - Движение неприсоединения, Организация исламского сотрудничества, Европейский парламент, Совет Европы и другие организации. Единственный путь урегулирования конфликта - восстановление территориальной целостности Азербайджана", - сказал Президент Азербайджана.

Глава государства подчеркнул, что в результате этого страшного гуманитарного бедствия один миллион азербайджанцев из Нагорного Карабаха, Армении и прилегающих к Карабаху районов стали беженцами и переселенцами.

"В то время население Азербайджана составляло 8 миллионов. То есть, представьте себе, насколько страшным бедствием это было. Несмотря на это, Азербайджан успешно развивается, наша страна снискала большой авторитет на международной арене. Итоговая декларация состоявшегося в минувшем месяце в Баку Саммита Движения неприсоединения также отражает справедливость, должен отметить, что Азербайджан взял на себя председательство в этой крупной организации. Отныне в течение трех лет Азербайджан единогласным решением 120 стран будет председательствовать в Движении неприсоединения.

Наши экономические показатели весьма позитивны. С 2003 года по настоящее время экономика страны увеличилась в 3,2 раза, грамотность близка к 100 процентам, бедность за последние 16 лет сократилась примерно с 50 до 5 процентов. Азербайджан придает большое значение технологическому развитию и сегодня является членом немногочисленного космического клуба, у нас три спутника. Реализуются важные транспортные проекты. Они являются не просто транспортными проектами, а проектами сотрудничества, так как транспорт - это такая сфера, когда соседние и другие страны региона зависят друг от друга. Как страна, не имеющая выхода к открытым морям, Азербайджан уже стал одним из международных транспортных центров - через территорию Азербайджана проходят транспортные коридоры Восток-Запад и Север-Юг", - сказал Президент Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев отметил, что все эти достижения позволяют говорить о том, что наше развитие и впредь будет успешным, наш завтрашний день будет светлым, и основным условием успешного будущего является внутренняя стабильность.

"А гарант стабильности - азербайджанский народ, его мнение, поддержка, которую он нам оказывает. Единство народа и власти является одним из основных факторов успешного развития Азербайджана, кроме того нашу силу преумножают межрелигиозные отношения.

Уверен, что нынешний Саммит будет иметь огромное значение, и посланные из Баку месседжи найдут своего адресата. Считаю, что одно из основных направлений заключается в недопущении религиозной дискриминации, использования религии в политических целях, придания конфликтам религиозной окраски, разрушения в ходе конфликтов историко-религиозных памятников, ведении совместной борьбы с ксенофобией, исламофобией, антисемитизмом и пропаганде традиционных ценностей. Считаю, что отмеченные мною вопросы отражают политику Азербайджана в данном направлении. Уверен, что итоги Саммита станут очередным шагом в этом направлении.

Еще раз сердечно приветствую гостей и желаю Саммиту успехов", - сказал Президент Ильхам Алиев.