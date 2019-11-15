II Бакинский саммит мировых религиозных лидеров подчеркивает мультиэтническую структуру Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналист, профессор Университета штата Монтана (США) Томас Гольц.

"Я приветствую толерантность по отношению к мировым религиям в Азербайджане, поскольку это подчеркивает мультиэтническую и мультиконфессиональную структуру Азербайджана, и это является сущностью страны", - сказал он.

Гольц отметил, что на фоне все более возрастающей религиозной нетерпимости в мире приятно видеть, что в Азербайджане проходит еще одна многоконфессиональная встреча.

"Это мероприятие проводится в "Стране Огней", где шииты и сунниты, иудеи, христиане и представители других религий могут сосуществовать в пространстве духовной гармонии. Поздравляю с этим Азербайджан!" - сказал эксперт.

Отметим, что распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 апреля 2019 года, в рамках юбилейных мероприятий по случаю 70-летия шейх-уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде, было принято решение о проведении 14 и 15 ноября II Бакинского саммита мировых религиозных лидеров. В саммите принимают участие около 500 представителей из 56 стран мира.

В ходе двухдневного саммита проходят обсуждения по таким темам, как "Образцовая роль азербайджанского государства в пропаганде мультикультурализма, толерантности и межрелигиозной солидарности", "Вклад шейх уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде как религиозного лидера и общественного деятеля в межрелигиозное и межцивилизационное сотрудничество", "Религиозные лидеры против терроризма, агрессии, ксенофобии, исламофобии, антисемитизма и христианофобии", "Значение совместной деятельности религиозных лидеров, государственных, общественных деятелей и ученых в деле защиты прав женщин и детей, просвещении молодежи".

По итогам саммита будет принята Бакинская декларация.