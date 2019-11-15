Вопросы взаимодействия на Кавказе, вопросы сотрудничества и межрелигиозного диалога важны и для России, и для Азербайджана.

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая делегацию в составе группы мусульманских религиозных деятелей из северокавказских республик Российской Федерации.

"Я очень рад, что религиозные лидеры республик Северного Кавказа частые гости в Азербайджане. Мы уже много лет встречаемся, беседуем, обсуждаем важные вопросы, связанные с межрелигиозным диалогом, связанные с вопросами образования, вопросами взаимодействия религиозных лидеров Кавказа. Считаю, что наши встречи и обмен мнениями имеют очень важное значение для укрепления мира, безопасности и сотрудничества на Кавказе. И, конечно же, наши встречи и тесное взаимодействие являются важным фактором российско-азербайджанских отношений, которые развиваются очень успешно, и давно уже вышли на уровень стратегического партнерства", - сказал глава государства.

Президент отметил, что его многочисленные встречи с Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным играют очень важную роль в деле дальнейшего укрепления наших дружественных, добрососедских связей.

"В прошлом месяце по приглашению Президента России я участвовал в работе Дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи и также в рамках визита была встреча с Президентом России. Мы еще раз прошлись по очень широкой повестке дня наших отношений и увидели еще раз поступательное развитие наших связей по всем направлениям. И, конечно же, вопросы взаимодействия на Кавказе, вопросы сотрудничества и межрелигиозного диалога важны и для России, и для Азербайджана. Всем хорошо известно, что азербайджанский народ с народами Северного Кавказа связывает многовековая история дружбы, сотрудничества и братства. Мы просто продолжаем традиции наших отцов, дедов, укрепляем наши отношения, тем самым вносим очень большой вклад в дело укрепления безопасности, стабильности и развития на Кавказе", - сказал Президент.

По его словам, Кавказ - это единый организм, это место, где веками проживают коренные народы, которые созидают, творят, создают архитектурные памятники и уверенно смотрят в будущее.

"Конечно, российско-азербайджанские отношения для дальнейшего укрепления безопасности и развития сотрудничества на Кавказе играют, считаю, решающую роль. Рад, что вы принимаете участие в саммите. Саммит также является событием глобального масштаба. Я считаю, что такого рода событие и с таким представительским уровнем - это уникальное событие на мировой арене. И, конечно же, участие Его святейшества Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и его очень мудрые слова, которые вчера прозвучали, придают особое значение этому мероприятию. Но и должен отметить, что делегация России самая большая делегация из около 70 стран. Конечно, было приятно вчера видеть за столом саммита наших братьев, религиозных лидеров Северного Кавказа, людей, которые имеют огромный авторитет у себя в республиках, в целом, на Кавказе и в Азербайджане. Вас хорошо знают, уважают и мы благодарны вам за вашу деятельность. Ваше слово отзывается в душах представителей ваших народов и вы призываете к развитию, к стабильности, к миру и безопасности. Это все мы в Азербайджане очень высоко ценим. Конечно же, ваше отношение с нашим уважаемым шейхом Аллахшукюром Пашазаде - это важнейший фактор нашего сотрудничества. Вчера мы видели в торжественной обстановке уважаемому шейху были вручены высокие награды многих стран, самый высокий орден Азербайджана - орден "Гейдара Алиева", ордена других государств. Это подчеркивает его авторитет не только в нашем регионе, но и в мире. Наш уважаемый шейх - это наше большое достояние. Это религиозный лидер мирового уровня. Всегда, когда мы с ним общаемся, в том числе и вчера, мы говорим и о вас, и о ваших отношениях. Как хорошо, что сложился такой формат отношений. Конечно же, я хотел бы в такой день выполнить очень важную миссию. Моим Указом несколько месяцев назад Исмаил Алиевич Бердиев был награжден высоким орденом Азербайджана, заслуженным орденом - орденом "Дружбы", который вручается иностранным представителям, которые своей деятельностью вносят вклад в укрепление дружбы между нашими народами. Поэтому хотел бы сегодня как раз начать нашу встречу с того, чтобы вручить вам эту большую награду", - сказал Президент.

Президент Ильхам Алиев вручил орден "Дружбы" председателю Координационного центра муфтиев Северного Кавказа, муфтию Карачаево-Черкесии Российской Федерации Исмаилу Бердиеву.