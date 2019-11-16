Мы надеемся, что еврейские общины в мире присоединятся к нам и заставят правительство Армении снести памятник Гарегину Тер-Арутюняну.

Об этом, как сообщает Day.Az, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая соучредителя и заместителя председателя Центра Симона Визенталя и руководителя Конгресса христианских лидеров США.

"Одна из тем в рамках Саммита СНГ в городе Ашгабад, где в октябре нынешнего года встретились руководители республик бывшего Советского Союза, была связана с проведением 75-й годовщины Победы во Второй мировой войне, я взял слово и сказал, что Азербайджан и другие страны СНГ выступают с единой позиции в связи с осуждением фашизма. Говоря о героизации нацистов, я сказал, что, к сожалению, в нашем регионе, на пространстве СНГ есть страна, воспевающая фашистов. Я назвал служившего фашистам Гарегина Тер-Арутюняна, в честь которого правительство Армении возвело памятник высотой шесть метров. Это был человек, которому во времена фашистской Германии, войны принадлежат слова "Погибший во имя Германии, погиб по имя Армении", этот человек причастен к убийству представителей различных национальностей, в том числе евреев и других людей", - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, Тер-Арутюнян создал в Болгарии тайную сеть. "Была создана шпионская сеть. Он был арестован, лишен свободы на длительный срок и скончался в тюрьме города Владимир. Я призвал новое правительство Армении снести этот памятник, так как его возвело прежнее правительство. Новое правительство преподносит себя как демократическое. Покажите это, снесите памятник. Мои обвинения были направлены не против него, а против его предшественников, свергнутых в результате пресловутой революции. Он сказал: Солженицын тоже находился в плену, во Владимирской тюрьме оказались и многие другие советские диссиденты. Таким образом, он фактически говорил, что убийца-фашист и Солженицын это одно и тоже. Трудно представить более абсурдное заявление. Поэтому, конечно, нам следует говорить все, как есть. Нам известно, что в Америке, России, Франции, во всех странах-сопредседателях Минской группы действует армянское лобби. Но есть одна истина. Можно ли терпеть в центре Еревана этот памятник накануне 75-й годовщины Победы. Сегодня они - мне это известно из печати - хотят построить памятник в Болгарии. Один такой памятник они возвели в российском городе Армавир. Один смелый человек облил его черной краской, и сегодня армянская диаспора совершает нападки на него. Они защищают фашиста. Поэтому, конечно, мы надеемся, что еврейские общины в мире присоединятся к нам и заставят правительство Армении снести этот памятник", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.