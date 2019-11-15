https://news.day.az/politics/1176128.html Президент Ильхам Алиев принял руководителя Конгресса христианских лидеров США - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял руководителя Конгресса христианских лидеров США - ФОТО
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу принял руководителя Конгресса христианских лидеров США, религиозного деятеля-евангелиста Джонни Мура.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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