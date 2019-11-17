"Ну, что ж, заслушаем клоунов"... Бессмертная фраза директора дома культуры Серафим Иванович Огурцова актуальна, как никогда, для партии "Мусават". Но в отличии от искрометной игры актеров в великолепной кинокомедии Эльдара Рязанова, фигуранты в политическом кабаре нашей радикальной оппозиции унылы, серые и слишком предсказуемые.

Нашу местную, точнее, местечковую оппозицию трясет и лихорадит. Дело дошло до такого уровня фантасмагории, что ярая оппозиционная журналистка, местный аналог Валерии Новодворской, ярый и непримиримый критик власти Хадиджа Исмайлова призвала руководство "Мусават" подать в отставку.

"В руководстве "Мусават" отсутствует даже культура отставки", - написала она в своем фейсбучном профиле. Х.Исмайлова убеждена, что все заявления и эскапады председателя "Мусават" Ариф Гаджилы, мягко говоря, неискренны. Точнее, как всегда, А.Гаджилы, более известный в оппозиционных кругах как "завскладом и начкоммунхоз", пытается своими синкретическими, лишенными всякого смыслового содержания заявлениями утаить факты, выдать желаемое за действительное.

После призыва к руководству "Мусават" подать в отставку Х.Исмайлова подверглась нападкам со стороны сторонников этой партии. Мусаватисты и сторонники, а также родственники А.Гаджилы начали ее оскорблять в социальных сетях, припоминая известный порноскандал многолетней давности.

Глава, он же "башган" партии "Мусават" Ариф Гаджилы, в свою очередь, ответил журналистке, что не собирается подавать в отставку из-за "клеветы и шантажа".

Бывший член Меджлиса партии, выступивший против беззакония в "Мусават", журналистка Алия Ягублу назвала эти события "аферой века": "Нас из-за этих людей объявляют врагами. Потому что мы выступаем против них. Лично мне из-за этого сказали, что "мои интересы совпадают с интересами властей". Хотя великий Расулзаде еще 100 лет назад предупреждал: "Несомненно, истина однажды восторжествует". Поддерживающие и восхваляющие, стыдитесь. Вы, молчащие, тоже!"

Бывший заместитель башгана "Мусават" Эльман Фаттах также написал, что уже давно знает о поддельном эмигрантском бизнесе: "Мы давно подозревали, что группа, куда входили те, кого сейчас, как говорят, арестовали, и те, чьи имена не названы, связана с бизнесом фейковых мигрантов. Будучи в руководстве партии, я много боролся с этим эмигрантским позором. Когда понял, что ничего не добился, подал в отставку с поста заместителя. А теперь все начинает всплывать наружу".

А ситуация для "Мусават" и в особенности, для руководства партии критическая, ибо громкий скандал с продажей партийных удостоверений, в центре которого оказалась верхушка партии и ее Европейский Координационный центр (АКМ), действительна безобразна.

Напомним, что в Германии продолжается расследование преступлений объединенной группировки из числа азербайджанских оппозиционеров, организовавших канал незаконной миграции из Азербайджана в Германию. Арестованы свыше десятка человек, среди них видные функционеры оппозиционной партии "Мусават". Как выясняется, оппозиционные партии Азербайджана фактически создали системный криминальный бизнес, промышляя торговлей мигрантами.

Согласно предварительному решению суда немецкого города Кобленц, руководители АКМ заработали на торговле мигрантами минимум 300 тысяч евро.

Реальная, пока еще не доказанная сумма же в разы больше.

Федеральная полиция провела обыски в 38 квартирах и коммерческих объектах. Иск от имени прокурора Оснабрюка был направлен против незаконного ввоза иностранцев из Восточной Европы, заявил представитель федеральной полиции в Ганновере. В операции в Нижней Саксонии, Бремене, Шлезвиг-Гольштейне, Северный Рейн-Вестфалии, Бранденбурге и Рейнланд-Пфальце принимали участие 510 полицейских. Во время обысков полицейские обнаружили документы, большие суммы денег и оружие, были конфискованы фальшивые печати, штампы, заранее подготовленные формы справок, большое количество паспортов зарубежных граждан, спецоборудование для печатания виз.

Установлено, что преступная группировка привлекала рабочих из стран Восточной Европы, чтобы через свое собственное агентство в Германии незаконно устроить их на работу. Азербайджанские "политэмигранты" оснастили временных работников фальшивыми паспортами ЕС и помогли зарегистрироваться в органах власти и страховых компаниях. Въезд и трудоустройство оформлялись по туристической визе, без необходимого вида на жительство.

Согласно данным федеральной полиции, преступники также управляли убежищами для мигрантов, где размещали рабочих.

Операции по аресту мошенников и депортации, проводимые в Германии, будут продолжены. Дело в том, что правоохранительные органы Германии раскрыли целую преступную сеть, состоящую из бывших активистов оппозиционных партий Азербайджана. В результате расследования полиции стало известно, что семь азербайджанских "политэмигрантов" - активистов оппозиционных партий создали на территории Германии объединенную преступную группировку с целью торговли мигрантами. И среди них особое место занимают представители партии "Мусават".

Раскрытие разветвленной преступной сети доказывает то, что давно уже известно в Азербайджане - полную и бесповоротную моральную деградацию представителей азербайджанской оппозиции, не гнушающейся того, чтобы, проливая горькие слезы о своей печальной доле в стремлении попасть в Европу, сразу после исполнения своей мечты наладить бизнес на миграции и вредить тем, кто их из жалости приютил. Но европейцы, особенно немцы, начали понимать истинную сущность азербайджанских "оппозиционеров" с купленными, фальшивыми документами и партийными билетами.

Автор этих строк неоднократно писал об откровенной торговле удостоверениями и другими документами, якобы подтверждающими "оппозиционность предъявителя оной бумаги" руководством "Мусават".

Есть многочисленные факты, доказывающие прямое и непосредственное участие верхушки этой партии в эмигрантском бизнесе.

И это имеет прямое отношение к представителям той одиозной группы мигрантов-азербайджанцев, так называемых, невозвращенцев, которые выехали из Азербайджана под различными предлогами с целью получить политическое убежище, осесть на Западе. Многие из них в мгновение ока надевают на себя маску великомучеников, преследуемых диссидентов, или же вылупившихся за скоротечное время авиаперелетов на Запад новоиспеченных оппозиционеров. Хотя ничего общего с диссидентским и каким-либо вообще мышлением многие из них у себя на родине не выделялись. Просто, видите ли, им очень уж захотелось легкой жизни. А деньги, то есть статус беженца, пособие и материальная помощь просто так, за красивые глаза мигрантам на Западе не предоставляется. Право на получение пособия и бесплатную похлебку надо отрабатывать. "Зеленый коридор на Запад", начерченный западными эмиссарами для подобных элементов известен - предательство и измена, клевета и нападки на Азербайджан, свою Родину, нецензуршина, мат и оскорбление политического руководства страны. Эти матерщинники, получая социальные пособия на Западе, через социальные сети безуспешно пытаются формировать негативный образ Азербайджана ради обещанной им гроши.

Многие, особенно представители оппозиционных партий, НПО и медиа, сфальсифицировав свои документы и сформировав о себе мнение "глашатая демократии", смогли добиться поставленной цели. Например, лица, желающие переехать из Азербайджана в Европу, иногда во время акций протеста специально подставляют головы под полицейские дубинки, рвут на себе одежду, режут себе пальцы и мажут кровью лицо, "рекламируясь" в таком виде в оппозиционных газетах, создавая образ "непримиримых борцов", "бунтарей" против "авторитарной власти". Находились даже такие, которые за определенные деньги публиковали о себе в оппозиционной прессе фантастические материалы с "фактами", "доказательствами" и "показаниями свидетелей". Такие случаи вышли за рамки настолько далеко, что иногда происходили даже анекдотичные случаи. К сожалению, многие из таких лиц, обманув соответствующие инстанции в Европе, смогли реализовать свои планы.

"Политэмигрантов" покупают партийные удостоверения у Али Керимли, Арифа Гаджилы, Джамиля Гасанлы, чтобы доказать, что являются членами ПНФА, "Мусават" или оппозиционного "Нацсовета".

Местная радикальная оппозиция подошла к этому вопросу весьма своеобразно. В ПНФА и "Мусават" давно работает конвейер по подготовке для "эмигрантов" "удостоверений", "справок" и других документов. ПНФА установила планку в 5 тыс. евро для выдачи удостоверения "задним числом". В "Мусават" цены более "щадящие": например, удостоверение стоит 3500 евро, а справка с подтверждением "героических оппозиционных деяний" - от 500 до 1200 евро, в зависимости от "содержания" пикабулы и самое главное, списка "геройств во славу демократии".

Мусаватисты - реальные и мнимые - отправившиеся в страны Евросоюза и алчущие там статуса беженца, считают себя частицами чего-то серьезного, большого, чуть ли не сияющего НЕЧТО и это НЕЧТО, по их мнению, могло их обеспечить безбедным будущим.

Руководство же Европейского координационного центра "Мусават" (АКМ) мнили себя "башканами": они так и указывали в документах, мол, мы организацией управляет не кто иной, как "Führer".

Фюрер проживающих в Германии беженцев- "мусаватистов", экс-глава ИВ Кельбаджарского района Ильхам Гасан ныне обвиняется в торговле мигрантами, подделке документов, изготовлении фальшивых свидетельств, полисов и удостоверений.

Тем временем стало известно, что Германия может пересмотреть дела жертв "торговцев мигрантами", которые получили статус беженца при помощи поддельных документов.

Федеральное ведомство по миграции и беженцам Германии (BAMF) и ранее принимало подобные решения.

Немецкие СМИ подвергли резкой критике руководство BAMF после недавнего задержания членов преступной группировки, причастной к "торговле иммигрантами" в шести немецких провинциях. Выступившие по телевидению эксперты по миграции отметили, что, хотя и материально-техническая база BAMF была усилена, федеральное ведомство все еще не может уточнить информацию о беженцах и мигрантах.

Эксперты говорят, что BAMF должен пересмотреть дела получивших разрешение на проживание мигрантов, воспользовавшихся "услугами" членов преступной группировки, задержанной в связи с "торговлей мигрантами", и предоставить информацию общественности.

Кроме всего прочего, выявлении три квартиры, купленные руководителями "эмигрантской сети", промышлявшими выдачей фальшивых документов.

Две квартиры находятся в городе Кельн, одна - в Кобленце. Самая "дешевая" среди них стоит 1890 тысяч евро. Все квартиры сдавались в наем и деньги шли на счета ставленников "фюрера" партии "Мусават" Арифа Гаджилы.

... "Бабу-Ягу со стороны брать не будем - воспитаем в своём коллективе", - говорил незабвенный Огурцов из "Карнавальной ночи". Как видим, башкан, или "фюрер" партии "Мусават" тоже решил воспитывать собственных яг, лещих, кикимор, мавок, лих, скоморохов и разбойников для удовлетворения меркантильных, шкурных нужд.

Несмотря на то, что процесс на самом деле был бизнесом на чести и крови. Чести тех, кто верил в "Мусават" и в крови тех, кто, попав в сети негодяев-торговцев мигрантами, был обманут и получив извещение о депортации, не видел иного выхода, как покончить с собой.