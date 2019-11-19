Около месяца назад во время съезда партии "Мусават" мы писали, что карты раскрываются. Была опубликована статья о том, что председатель ПНФА Али Керимли попытается разрушить "Мусават" с помощью Тофига Ягублу. То есть, за выдвижением кандидатуры Тофига Ягублу на председательство в "Мусават" стоит именно Али Керимли.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналист Огтай Гаджимусалы.

По его словам, еще в то время, председатель ПНФА сделал "ставку" на Тофига Ягублу и его команду.

"Естественно, после избрания Арифа Гаджылы главой партии "Мусават", Али Керимли не мог допустить, чтоб человек на которого он сделал "ставку", остался ни с чем. И не допустил. В ходе игры сперва были созданы условия, чтобы Тофиг Ягублу был задержан в ходе незаконной акции 19 октября. Все оппозиционные медиаресурсы встали на защиту Тофига Ягублу, который в отличие от Али Керимли, освобожденного через три часа, "отсидел" 30-суточный административный срок, и попытались сделать из него "Ленина" оппозиции. За это время, через своих троллей в социальных сетях, Али Керимли строчил разные статусы о Ягублу, пытался сформировать некий имидж. Причиной того, что Тофиг Ягублу был выдвинут на передний план, также стал кризис внутри "Мусават" в связи с "эмигрантским бизнесом". Было бы нелогично отвергать слухи о координации этого кризиса руками Али Керимли. Было ясно, что он, желая видеть себя в роли "третейского судьи" оппозиции, стремится убить двух зайцев одним выстрелом", - сказал Гаджимусалы.

Он добавил, что Али Керимли, не желающий терпеть соперников в борьбе за иностранные гранты, в первую очередь, поддержал кандидатуру Тофига Ягублу, представленного в т.н. "Национальном совете", кандидатом на руководство партией, и когда этот план не сработал, переключился на новый формат.

"Вчера в своем выступлении Джамиль Гасанли анонсировал возможность избрания Ягублу председателем "Национального совета". Естественно, если Джамиль Гасанли анонсирует это, то приказ исходит от Али Керимли. Выходит, что если в ближайшие несколько дней Тофиг Ягублу переметнется из "Мусавата" в "Национальный совет", то мы станем очевидцами очередного раскола в партии. Во всяком случае, цель Керимли - поставить в патовое положение и без того мечущуюся в смятении команду Арифа Гаджылы. То, что эти черносотенцы, разглагольствуя о единстве, как пару недель назад, не ставят друг друга ни во что, когда дело доходит до политических интересов, уже давно никого не удивляет. Все привыкли к тому, что радикальные оппозиционеры, несмотря на общие собрания, предают друг друга. Стремление раздробить партию "Мусават" через Тофига Ягублу - явление такого рода", - сказал Огтай Гаджимусалы.

Отметим, что Тофиг Ягублу, задержанный в административном порядке по обвинению в сопротивлении полиции во время попытки так называемого "Национального совета" провести незаконную акцию 19 октября в Баку, освобожден 18 ноября. Тогда же председатель организации, называющей себя "Национальным советом" демократических сил", Джамиль Гасанли предложил доверить руководство организацией Тофигу Ягублу.