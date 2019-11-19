В фильме известного российского журналиста, публициста, общественного деятеля М. Гусмана говорится о том, что в 1962 году советский дипломат Анатолий Добрынин сыграл ключевую роль в переговорах в Вашингтоне в критической ситуации вокруг Кубы, сообщает Day.Az.

В картине рассказывается о блестящей дипломатической работе советского посла, в частности о том, что именно благодаря ему была предотвращена попытка развязывания войны со стороны США в отношении Кубы. В фильме российского журналиста красной нитью проходит информация о том что в случае войны могло бы быть применено ядерное оружие. Таким образом, филигранная работа советского посла спасла человечество от очередной катастрофы мирового масштаба.