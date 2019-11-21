Как называется оживший мертвец? Кажется, зомби. Накануне факт воскрешения из мертвых был зафиксирован в Армении - из политической "могилы" неожиданно поднялся Серж Саргсян. Какие заклинания и приемы черной магии для этого использовали его соратники, не сообщается. Но "покойник" открыл глаза, и все даже услышали его голос на съезде Европейской народной партии (ЕНП) в Загребе.

Но сколько заклинаний не произноси, зомби есть зомби. Армянское общество в целом давно и прочно зомбировано национализмом и ненавистью к соседям, в чем не последнюю роль сыграл гуру сепаратистов и экстремистов Серж Саргсян. В Загребе он попытался зомбировать и европейскую публику, рассказывая, что "Карабах никогда не будет в составе Азербайджана", "проблема не имеет военного решения" и так далее.

Впрочем, "восставший из мертвых" Сержик - та фигура, на которую жаль не только времени, но даже букв.

Султан Керим