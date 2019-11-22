После ухода в 1987 году Гейдара Алиева со всех должностей Азербайджан был избран мишенью.

Как сообщает Day.Az, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с речью на мероприятии, посвященном 70-летию Сумгайыта.

"Cепаратистам создавали условия не только озвучивать свои абсурдные мысли, но и влиять на общественное мнение. Мы хорошо помним, что в то время армянские националисты, в том числе палач Балаян, Капутикян и другие, откровенно сеяли семена этнической дискриминации против азербайджанцев. Во всесоюзной печати шли откровенные разговоры об этом, и вообще к Азербайджану проявлялось несправедливое отношение", - сказал глава государства.

По его словам, все это произошло после 1987 года, потому что после ухода в 1987 году Гейдара Алиева со всех должностей Азербайджан был избран мишенью. "Анализируя тот период, мы вновь видим, что все эти события являлись частью коварного плана армянских националистов и их покровителей. Посмотрите, с 1985 года Гейдар Алиев открыто выступил против нерадивой политики Горбачева, поэтому в отношении него началась кампания как в центральных органах печати, так и в Азербайджане. Национальные изменники и здесь стали писать доносы в центр. Не прошло и двух недель после ухода Гейдара Алиева в 1987 году с должности, как армянские националисты подняли в международной и советской печати вопрос об отделении Нагорного Карабаха от Азербайджана и передаче его Армении. Сепаратистским тенденциям в Нагорном Карабахе словно уже зажгли зеленый свет", - отметил Президент Ильхам Алиев.

По его словам, спустя 3 месяца после ухода Гейдара Алиева с должности произошли сумгайытские события. "Они также являлись составной частью коварного плана, который заключался в том, чтобы Гейдар Алиев покинул власть. Потому что его деятельность в качестве члена Политбюро не позволяла армянским националистам поднять вопрос. Они предпринимали такие попытки, но Гейдар Алиев решительно пресекал их. То есть, план заключался в том, чтобы отстранить его от должности, и с этой целью посредством местных изменников, предателей отправлять доносы, чтобы армянские националисты подняли вопрос о том, что Нагорный Карабах не может оставаться в составе Азербайджана. Таким образом, спровоцировать беспорядки, которые и произошли в Сумгайыте, после чего поднять вопрос о том, что армяне не могут безопасно жить в составе Азербайджана. Поэтому Нагорный Карабах должен быть отделен от Азербайджана и присоединен к Армении. Вот в этом и заключался план, и он, к сожалению, был претворен в жизнь", - подчеркнул глава государства.