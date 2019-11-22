Day.Az со ссылкой на информационное агентство Trend представляет видеопроект политолога Эльчина Алыоглу "Политшоу".

Видео-проект повествует о внутренних противоречиях и разногласиях между радикалами, попытках дестабилизировать ситуацию в Азербайджане.

Другие выпуски видео-проекта доступны по ссылке, а также на Youtube-канале.