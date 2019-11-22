https://news.day.az/politics/1178340.html Радикальная оппозиция теперь не только врет, но и меняет цвет - "Политшоу представляет" - Видеопроект
Радикальная оппозиция теперь не только врет, но и меняет цвет - "Политшоу представляет" - Видеопроект
Day.Az со ссылкой на информационное агентство Trend представляет видеопроект политолога Эльчина Алыоглу "Политшоу".
Видео-проект повествует о внутренних противоречиях и разногласиях между радикалами, попытках дестабилизировать ситуацию в Азербайджане.
Другие выпуски видео-проекта доступны по ссылке, а также на Youtube-канале.
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