Президент Азербайджана Ильхам Алиев выделил 4,8 миллиона манатов Кабинету министров Нахчыванской Автономной Республики на осуществление дополнительных мер в связи с созданием Центра искусственного осеменения.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение было подписано главой государства в пятницу.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование, а Кабмину Азербайджана - другие вопросы, вытекающие из данного распоряжения.