https://news.day.az/politics/1178356.html Президент Ильхам Алиев выделил 4,8 миллиона манатов на создание Центра искусственного осеменения в Нахчыване
Президент Ильхам Алиев выделил 4,8 миллиона манатов на создание Центра искусственного осеменения в Нахчыване
Президент Азербайджана Ильхам Алиев выделил 4,8 миллиона манатов Кабинету министров Нахчыванской Автономной Республики на осуществление дополнительных мер в связи с созданием Центра искусственного осеменения.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение было подписано главой государства в пятницу.
Министерству финансов поручено обеспечить финансирование, а Кабмину Азербайджана - другие вопросы, вытекающие из данного распоряжения.
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