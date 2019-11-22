Экс-президент Франции Николя Саркози побывал в Азербайджане.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом посол Франции в Азербайджане Закари Грос написал на своей странице в "Twitter".

"Николя Саркози на несколько часов стал почетным гостем Баку. Я выражаю благодарность Николя Саркози за визит в Азербайджан", - отметил посол Франции.