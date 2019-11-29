Сегодня состоится очередное пленарное заседание Милли Меджлиса Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az, в повестку дня заседания включены 22 вопроса.

В числе обсуждаемых вопросов утверждение проекта госбюджета на 2020 год и поправки в Налоговый кодекс.

Также состоится избрание нового уполномоченного по правам человека (омбудсмена).