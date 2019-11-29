https://news.day.az/politics/1180408.html Сегодня будет избран новый омбудсмен Азербайджана
Сегодня будет избран новый омбудсмен Азербайджана
Сегодня состоится очередное пленарное заседание Милли Меджлиса Азербайджана.
Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az, в повестку дня заседания включены 22 вопроса.
В числе обсуждаемых вопросов утверждение проекта госбюджета на 2020 год и поправки в Налоговый кодекс.
Также состоится избрание нового уполномоченного по правам человека (омбудсмена).
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