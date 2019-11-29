https://news.day.az/politics/1180652.html Президент Ильхам Алиев освободил от должности заместителя исполнительного директора Госнефтефонда
Президент Ильхам Алиев освободил от должности заместителя исполнительного директора Госнефтефонда
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Исрафила Айдын оглу Мамедова от должности заместителя исполнительного директора Государственного нефтяного фонда Азербайджана.
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