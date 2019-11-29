Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Исрафила Айдын оглу Мамедова от должности заместителя исполнительного директора Государственного нефтяного фонда Азербайджана.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.