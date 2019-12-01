Южный газовый коридор создаст мосты между странами и откроет путь к еще большему взаимопониманию.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на церемонии открытия части проекта TANAP, соединяющейся с Европой, которая состоялась в поселке Ипсала в турецкой провинции Эдирне.

"Совместная работа, проделанная до TANAP, открыла ему путь, потому что если бы в 2006 году не был сдан к эксплуатацию нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, то сегодня вряд ли можно было бы говорить о TANAP. Лидер современного Азербайджанского государства Гейдар Алиев своими руками заложил фундамент нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан, а в 2006 году мы вместе с моим дорогим братом, Президентом Эрдоганом в Джейхане сдали в эксплуатацию нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан. На сегодняшний день по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан на турецкий и мировые рынки было транспортировано более 450 миллионов тонн нефти из Азербайджана и других государств. Из них большую часть - более 400 миллионов тонн - составляет азербайджанская, 27 миллионов тонн - туркменская, 12 миллионов тонн - казахская, 7 миллионов тонн - российская нефть. Словом, Баку-Тбилиси-Джейхан стал прекрасным инфраструктурным проектом для нефти не только Азербайджана, но и других стран, он и сегодня успешно функционирует. В 2007 году мы вновь с моим дорогим братом открыли газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум, и это был еще один проект, открывший путь TANAP. Как я уже отметил, в 2015 году в Карсе началось строительство TANAP. Пользуясь случаем, хочу выразить глубокую признательность всем, кто принимал участие в этом строительстве. Их самоотверженность и профессионализм сыграли большую роль в своевременной сдаче в эксплуатацию этого гигантского проекта", - отметил Президент Ильхам Алиев.

По его словам, TANAP является частью Южного газового коридора. "Южный газовый коридор - гигантский инфраструктурный проект стоимостью 38 миллиардов долларов, состоящий из четырех проектов. Три из них - "Шахдениз" и Южно-Кавказский трубопровод сданы в эксплуатацию, а сегодня полностью вводится в строй TANAP. Реализация четвертого проекта - ТАР уже превысила 90 процентов. Уверен, что ТАР также будет своевременно сдан в эксплуатацию. Таким образом, один из крупнейших инфраструктурных проектов в Евразии - Южный газовый коридор будет своевременно введен в строй", - сказал глава государства.

Должен отметить, что реализация этих проектов является плодом совместной политической воли Турции и Азербайджана, отметил он. "В то же время мы реализовали их с участием других стран и при финансовой поддержке частных компаний. Сегодня Южный газовый коридор объединяет 7 стран, это уже проект международного сотрудничества. Этот проект создаст мосты между странами и откроет путь к еще большему взаимопониманию. 7 стран, принимающих участие в данном проекте, - три из них являются членами Европейского Союза, - долгие годы после этого будут работать вместе и получать от этого пользу. То есть, этот проект ведет к сотрудничеству, стабильности, долгосрочному взаимопониманию, и было бы неправильным рассматривать эти проекты просто как энергетические. Должен также отметить, что наши энергетические проекты открыли путь и другим проектам. Два года назад мы с моим дорогим братом, Президентом Эрдоганом открыли в Баку железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс. В настоящее время по этой железной дороге перевозятся грузы и Азербайджана, и среднеазиатских стран, и Афганистана и Китая. Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс соединяет континенты. Так же, как и наши трубопроводы. Еще один проект связан с передачей электроэнергии. Азербайджан уже экспортирует электроэнергию в Грузию и Турцию. Если бы не было энергетических проектов, если бы в нашем регионе не было стабильности, взаимной поддержки, взаимопонимания, то ни один из проектов не был бы реализован", - заявил Президент Ильхам Алиев.