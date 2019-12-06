Эксперт по международным конфликтам, журналист, чьи расследования выводят на чистую воду криминальных авторитетов и помогают простым гражданам России добиваться правды. Человек с четкими принципами и правильными понятиями о чести. Все это об известном в России и Азербайджане человеке - Евгении Михайлове. И никаких преувеличений, поверьте, тут нет.

На счету Михайлова немало расследований, связанных и с армянским криминалом на Юге России. Недовольные его дружбой с азербайджанской стороной и справедливым подходом к карабахскому вопросу определенные круги не раз пытались привлечь его к ответственности за "разжигание" и все такое прочее, действуя по уже отработанной схеме в отношении лиц, поддерживающих Азербайджан. Раздражающим националистов фактором стало также подключение Михайлова к кампании по запрету героизации нацизма на территории России. Речь в данном случае о злополучной памятной доске армянскому нацисту Нжде в российском городе Армавир.

В свой недавний приезд в Баку Евгений Михайлов побывал в гостях у Day.Az и ответил на несколько наших вопросов.

- Армянские СМИ со ссылкой на диаспору сообщают, что мемориальная доска Нжде в Армавире удалена временно, якобы, "чтобы устранить следы вандализма, а также утихомирить страсти". Сможет ли, по-вашему, община получить разрешение на повторную установку мемориала?

- На мой взгляд, армянская диаспора, мягко говоря, привирает по поводу того, что табличка Гарегина Нжде только на время была убрана, дабы утихомирить страсти. Это дело на контроле, и подобное явилось бы откровенным ударом по имиджу России, которая четко придерживается позиции по поводу недопустимости героизации фашизма. Подобные заявления от представителей общины или СМИ являются откровенной провокацией, не имеющей под собой никаких доводов.

Очевидное поражение сторонников Нжде в России является победой и Азербайджана, который в данном случае разоблачил двуличие и историческое вранье тех армян, которые, на мой взгляд, преследуют отнюдь не интересы России, в которой они проживают, а скорее интересы тех, кто ведет Армению на полное охлаждение отношений с гарантом ее безопасности. Очевиден факт, что диаспора в шоке от произошедшего, так как табличка достаточно долгое время мозолила глаза простым россиянам, чьи деды и бабушки отдали свои жизни за чистое небо над головой своих внуков и правнуков. И все это время, до тех пор, пока вопрос не был решен на высшем уровне - а я имею в виду озвучивание проблемы Президентом Ильхамом Алиевым, - Нжде спокойно висел и как бы с фотографии насмехался над памятью тех, кто отдал свою жизнь в борьбе с фашизмом.

- Кстати, впереди день смерти Нжде. Ходят слухи, что в этот день в России, в частности в Армавире ожидаются какие-то провокации со стороны диаспоры. Учитывая террористическое портфолио армянских националистов, как вы считаете, должны ли быть в России готовы к подобным акциям?

- На мой взгляд любые провокации, которые могут быть запланированы ко дню памяти фашистского приспешника Гарегина Нжде, будут пресечены даже на стадии планирования. Поверьте, у нас, мягко говоря, не любят экстремистов, и спецслужбы всегда в данном направлении отрабатывают по полной. Я получал массу угроз в свой адрес, заявлений о том, что вношу беспокойство и разжигаю рознь между народами и так далее. Это делали некоторые армяне по указке, в том числе и криминальных авторитетов в бизнесе, которых я разоблачаю. То есть им даже не было важно, хвалю я или ругаю политику Еревана, главное - бизнес, который после моих сюжетов часто берут на контроль.

Отмечу в этом плане адвоката Генрика Хачатуряна из концерна "Покровский", который неожиданно стал Генрихом Хачатуровым. Эта персона значимая, имеющая богатые криминальные связи. Но им сейчас, как я слышал, плотно занимаются спецслужбы, которые заинтересовались его возможно коррупционными связями, которые были использованы для давления на фермеров с целью отбора имущества. Все заявления были проверены и получены опровержения, но давление продолжается. Это обычная практика тех армян, которые не ставят своей задачей жить в мире с Россией и быть достойными гражданами этой страны. К счастью, большая часть армянской диаспоры Юга России - это честные и порядочные люди, желающие ей процветания.

- В Армении считают, что если бы не "подстрекательство" азербайджанской стороны, в России не занялись бы вопросом героизации Нжде так серьезно. Как бы вы это прокомментировали?

- Можно считать все что угодно, особенно в Армении. Россия давно говорила о том, что участие Нжде в поддержке фашизма и его работа генералом вермахта подтверждена документально. И пресс-секретарь МИД Мария Захарова не раз выказывала недоумение по поводу памятника Нжде в Ереване. Так что просто все удачно сложилось. Реакция Баку, плюс давние усилия Москвы положили начало процессу полного забвения Нжде, как минимум, на территории России. А в перспективе, могу предположить, и Ереван будет вынужден снести памятник, дабы сохранить отношения с Москвой.

- В начале января отмечается еще одна дата, связанная с армянскими националистами, - день подрыва московского метро 8 января 1977 года. Помнят ли в России об этом, и как трактуется случившееся в обществе сегодня?

- Подрыв московского метро в январе 1977 года был крупнейшим терактом в СССР. Об этом помнят, конечно, но стараются мало об этом говорить. Пока... Дело в том, что Армения и Россия пока союзники и дружественные страны, и лишний раз намекать армянам, что именно их граждане стали фактически основоположниками террора в СССР, пока не выгодно. А надо бы. Дело в том, что в итоге именно армянские формирования приняли наипервейшее участие в развале великой и общей для всех страны с целью реализации сугубо своих, собственных интересов. Больше всего от этого пострадал народ Азербайджана. Кстати, боевиками были убиты и многие русские, проживавшие в период нападения на Карабах в этом регионе. На мой взгляд, пора остро ставить вопрос о том, а с кем ты, Армения?

- И последний вопрос - так сказать, профессиональный. Как журналист-расследователь вы рискуете буквально каждый день. Есть отдача от вашей работы, которая в морально-нравственном смысле покрывала бы этот риск? То есть можете сказать, что выбрали такую жизнь не напрасно?

- Знаете, в процессе моей журналистской деятельности я регулярно встречаюсь с угрозами, вплоть до физического устранения. Но я привык и понимаю, что на меня очень надеются люди, которым я помогаю, независимо от национальной принадлежности. Защищаю и русских, и армян, и азербайджанцев, и других. Мои сюжеты, очевидно, помогают, иначе бы люди не приходили за помощью.

Хочу отметить, что силовики на Юге России, особенно в последние годы, моментально реагируют на вопиющие ситуации с беззаконием, о которых я рассказываю в сюжетах. И если все подтверждается, то виновные в этом несут заслуженное наказание. Так и живем - ходим по лезвию для того, чтобы в стране наступил окончательный порядок, и справедливости стало больше.

Опять же, радует курс Президента страны Владимира Владимировича Путина на полную зачистку от криминала и криминальных авторитетов как в бизнесе, так и среди чиновников с правоохранителями. Вместе мы победим.

P.S. Когда интервью уже готовилось к публикации, стало известно о совершенном в Ереване акте вандализма - националистами был осквернен памятник русскому писателю и дипломату Александру Грибоедову. Вдогонку мы попросили Евгения Михайлова прокомментировать случившееся, и получили такой ответ:

"Совершенно очевидно, что осквернение памятника Грибоедову есть акт некой мести армянских сторонников идей Нжде в России, которые приняли решение о сносе таблички Гарегина Нжде в Армавире. На мой взгляд, ответ неадекватен. Армяне должны не обливать краской памятник, а быть благодарны Грибоедову еще больше, чем фашисту Нжде. Именно он приложил максимум усилий для того, чтобы они расселились на Южном Кавказе. Считаю, что на такой позорный акт должен последовать жесткий ответ российской стороны".

Беседовала Лейла Таривердиева