https://news.day.az/politics/1181484.html Президент Ильхам Алиев направил запрос в Конституционный суд в связи с вопросом соответствия Конституции решения Милли Меджлиса о роспуске парламента
Президент Ильхам Алиев направил запрос в Конституционный суд в связи с вопросом соответствия Конституции решения Милли Меджлиса о роспуске парламента
2 декабря Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил запрос в Конституционный суд в связи с вопросом соответствия Конституции решения Милли Меджлиса о роспуске парламента.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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