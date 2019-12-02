2 декабря Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил запрос в Конституционный суд в связи с вопросом соответствия Конституции решения Милли Меджлиса о роспуске парламента.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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