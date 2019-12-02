Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Латвийской Республики в нашей стране Дайнисом Гаранчсом.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Минобороны, министр обороны поздравил посла с началом дипломатической деятельности в нашей стране и пожелал ему успехов в деле расширения сотрудничества между Азербайджаном и Латвией.

В ходе встречи, на которой обсуждались вопросы расширения военных связей между Азербайджаном и Латвией, состоялся обмен мнениями по военно-политической ситуации в регионе, проблемам международной и региональной безопасности, а также перспективам развития сотрудничества.

Отмечая значимость двусторонних отношений в сфере обороны, генерал-полковник З.Гасанов высоко оценил нынешнее состояние сотрудничества между Азербайджаном и Латвией в военной и военно-образовательной сферах.

В свою очередь, посол Д.Гаранчс, выразив удовлетворение уровнем отношений между двумя странами, подчеркнул, что наряду с другими сферами сотрудничество между Латвией и Азербайджаном также успешно развивается как в рамках программ НАТО, так и на двусторонней основе.

На встрече стороны обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес в области обороны и безопасности.