Военно-техническое сотрудничество - одна из важных сфер стратегического партнерства между Москвой и Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал глава МИД России Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедьяровым в Баку.

"Я могу только подчеркнуть, что военно-техническое сотрудничество - одна из важных сфер стратегического партнерства между Москвой и Баку. Развиваем военно-техническое сотрудничество в полном соответствии международного законодательства. С полным балансом в регионе и важностью сохранения стабильности",- сказал он.

Мамедъяров заявил, что сотрудничество в этой сфере всегда находилось на повестке дня.

"Есть определенные задумки. Как будет сделка, дадим информацию СМИ", - сказал он.